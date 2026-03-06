Giá đồng ngày 3/6 giảm về mốc 13.980,50 USD/tấn khi nhà đầu tư chốt lời Giá đồng quay đầu giảm sau khi chạm đỉnh hai tuần do áp lực chốt lời, giữa bối cảnh thị trường thận trọng với chính sách thuế của Mỹ và nguồn cung thắt chặt.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 3/6, giá đồng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) ghi nhận xu hướng giảm điểm, lùi khỏi mốc tâm lý quan trọng sau khi đạt mức cao nhất trong hơn 14 ngày qua. Diễn biến này phản ánh tâm lý tranh thủ chốt lợi nhuận của giới đầu tư sau chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ trước đó.

Bảng giá đồng trên các sàn giao dịch quốc tế ngày 3/6

Sàn giao dịch Hợp đồng Mức giá Biến động LME (London) Giao sau 3 tháng 13.980,50 USD/tấn -0,43% SHFE (Thượng Hải) Giao dịch nhiều nhất 106.820 CNY/tấn +0,78%

Áp lực chốt lời và tâm điểm thuế quan từ Mỹ

Hợp đồng đồng giao sau ba tháng trên sàn LME đã giảm 0,43%, xuống còn 13.980,50 USD/tấn. Trước đó, trong phiên ngày 2/6, giá kim loại này từng bứt phá vượt ngưỡng 14.000 USD/tấn, chạm mốc 14.056 USD/tấn. Tại Trung Quốc, dù giá đồng trên sàn SHFE tăng 0,78% lên 106.820 CNY (tương đương 15.785,90 USD)/tấn, mức này vẫn thấp hơn đỉnh ba tuần là 107.420 CNY/tấn thiết lập vào tối hôm trước.

Giới giao dịch nhận định, thị trường đang chịu sự chi phối lớn từ các yếu tố chính sách. Mỹ đang tiến gần đến thời hạn ngày 30/6, thời điểm Bộ trưởng Thương mại phải trình báo cáo lên Donald Trump về tình hình nguồn cung đồng tinh luyện và năng lực luyện kim nội địa. Dù sắc lệnh điều chỉnh thuế nhập khẩu thép, nhôm và đồng vừa được ký chưa tác động trực tiếp đến đồng tinh luyện, rủi ro thuế quan vẫn là mối lo ngại thường trực của các nhà đầu tư.

Nguồn cung thắt chặt hỗ trợ nền giá

Mặc dù giá điều chỉnh giảm, thị trường vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các dấu hiệu thắt chặt nguồn cung giao ngay trên sàn LME. Chênh lệch giá giữa sàn Comex (Mỹ) và LME tiếp tục nới rộng, báo hiệu nguy cơ mất cân đối cung ứng giữa các khu vực. Đáng chú ý, mức chiết khấu giữa giá đồng giao ngay và hợp đồng ba tháng trên LME đã thu hẹp đáng kể, từ 77 USD/tấn vào ngày 19/5 xuống chỉ còn khoảng 4 USD/tấn vào ngày 3/6.

Bên cạnh đó, lượng chứng từ lưu kho bị hủy tăng lên cho thấy một lượng lớn kim loại đang được chuẩn bị để rút ra khỏi hệ thống kho của sàn giao dịch, củng cố thêm triển vọng thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn.

Tác động từ kinh tế vĩ mô và địa chính trị

Thị trường kim loại hiện cũng đang chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng USD. Số liệu nhu cầu tuyển dụng tại Mỹ cao hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Đồng USD mạnh khiến các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác.

Ngoài ra, căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran ít tiến triển, trong khi eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng đóng cửa, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Diễn biến các kim loại cơ bản khác

Trên sàn London, phần lớn các kim loại cơ bản đều ghi nhận sắc đỏ:

Nhôm: Giảm 0,05%

Giảm 0,05% Kẽm: Giảm 0,19%

Giảm 0,19% Chì: Giảm 0,32%

Giảm 0,32% Nikel: Giảm 0,64%

Giảm 0,64% Thiếc: Giảm 0,20%

Ngược lại, sàn Thượng Hải lại chứng kiến diễn biến tích cực hơn khi giá kẽm tăng mạnh 1,27%, thiếc tăng 1,39%, nhôm tăng 0,22% và chì tăng 0,24%. Riêng mặt hàng nikel tại thị trường này giảm 0,98%.