Giá đồng ngày 7/4 tăng lên 12.424 USD/tấn nhờ kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc Giá đồng giao sau tại London và Thượng Hải đồng loạt tăng khi tồn kho giảm hơn 30%. Thị trường thận trọng trước thời hạn mở lại eo biển Hormuz của Mỹ.

Trong phiên giao dịch ngày 7/4/2026, thị trường kim loại ghi nhận sắc xanh đối với mặt hàng đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc — quốc gia tiêu thụ kim loại công nghiệp hàng đầu thế giới — đang có dấu hiệu cải thiện tích cực.

Diễn biến giá đồng trên các sàn giao dịch lớn

Cụ thể, giá đồng kỳ hạn giao ba tháng trên sàn giao dịch London Metal Exchange (LME) đã tăng 0,52%, đạt mức 12.424 USD/tấn. Tại thị trường châu Á, hợp đồng đồng giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) cũng tăng 0,57%, lên mức 96.780 CNY/tấn (tương đương khoảng 14.069 USD/tấn).

Một trong những yếu tố then chốt hỗ trợ giá là xu hướng sụt giảm mạnh của lượng tồn kho. Theo dữ liệu từ SHFE, tồn kho đồng tại Trung Quốc đã giảm liên tục kể từ ngày 20/3, với mức giảm tổng cộng hơn 30%, xuống còn 301.088 tấn vào cuối tuần trước. Bên cạnh đó, mức chênh lệch giá đồng nhập khẩu tại Trung Quốc (Yangshan premium) duy trì ổn định ở mức 65 USD/tấn, tiệm cận mức cao nhất kể từ tháng 6/2025, cho thấy nhu cầu nhập khẩu vẫn đang ở mức tốt.

Rủi ro địa chính trị và áp lực từ kinh tế vĩ mô

Mặc dù nhu cầu vật chất phục hồi, tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng đáng kể. Thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với việc Iran phải khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này cũng có thể tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng và tâm lý đầu tư toàn cầu.

Hơn nữa, đà tăng của giá đồng đang bị kìm hãm bởi một số yếu tố vĩ mô khác:

Giá dầu: Dầu Brent duy trì ở mức cao trên 110 USD/thùng, gây áp lực lên chi phí sản xuất và vận hành.

Đồng USD có xu hướng tăng nhẹ, làm giảm sức hấp dẫn của các hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này.

Lạm phát: Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lạm phát toàn cầu vẫn là rào cản đối với đà bứt phá của nhóm kim loại cơ bản.

Phân hóa tại các nhóm kim loại khác

Trong khi đồng tăng giá, thị trường nhôm lại chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ. Tại LME, giá nhôm giảm 0,09% xuống còn 3.466,50 USD/tấn. Sàn Thượng Hải cũng ghi nhận mức giảm 0,53% đối với mặt hàng này. Nguyên nhân chủ yếu do lo ngại gián đoạn cung ứng từ Trung Đông, đặc biệt là sau sự cố tại cơ sở luyện nhôm Al Taweelah của UAE khiến công suất chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Đối với các kim loại cơ bản khác, diễn biến có sự phân hóa rõ rệt: giá kẽm đi ngang, giá chì tăng nhẹ, trong khi nikel và thiếc đều ghi nhận mức giảm. Nhìn chung, mặc dù triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc là điểm tựa vững chắc, nhưng xu hướng giá trong ngắn hạn sẽ vẫn chịu sự chi phối lớn từ các biến động địa chính trị và dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ và châu Âu.