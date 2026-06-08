Giá đồng ngày 8/6 tăng lên 13.594 USD/tấn khi tồn kho LME giảm 6% Giá đồng tại sàn LME tăng 0,6% trong phiên 08/06 do lượng tồn kho sụt giảm mạnh và lo ngại về các chính sách thuế mới của Mỹ đối với kim loại nhập khẩu.

Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch ngày 08/06. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự sụt giảm liên tục của lượng hàng tồn kho và các động thái dịch chuyển tài sản của nhà đầu tư trước khi các quy định thuế quan mới được áp dụng.

Tồn kho sụt giảm và áp lực thuế nhập khẩu từ Mỹ

Cụ thể, giá đồng chuẩn giao sau 3 tháng trên sàn LME đã tăng 0,6%, đạt mức 13.594 USD/tấn. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch, lượng tồn kho đồng hiện ở mức 376.775 tấn, giảm 6% chỉ trong vòng một tháng qua. Đáng chú ý, khoảng 39% lượng kim loại (tương đương 145.800 tấn) đã được chỉ định giao hàng, cho thấy nguồn cung sẵn có đang thắt chặt.

Các nhà giao dịch và quỹ đầu tư đang đẩy mạnh việc rút đồng từ hệ thống LME để vận chuyển sang Mỹ. Động thái này nhằm tích trữ trước khi Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu dự kiến là 15% vào đầu năm 2027 và tăng lên 30% từ đầu năm 2028. Việc tồn kho tại LME thấp hơn cũng làm thu hẹp mức chiết khấu cho các hợp đồng giao ngay so với hợp đồng kỳ hạn 3 tháng.

Hoạt động giao dịch kim loại và vận chuyển hàng tại kho đang diễn ra sôi động do lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Nhu cầu từ Trung Quốc và biến động thị trường kim loại

Bên cạnh yếu tố tồn kho, lực cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất một tuần vào phiên trước đó cũng là bệ đỡ quan trọng. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm kim loại cơ bản vẫn chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD, khiến các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác.

Trong khi đó, giá nhôm được dự báo sẽ giữ vững do nguồn cung từ Trung Đông bị hạn chế bởi các xung đột địa chính trị. Việc đóng cửa eo biển Hormuz và chi phí năng lượng tăng cao đang trực tiếp đẩy chi phí sản xuất nhôm lên mức cao mới.

Diễn biến giá các kim loại cơ bản khác

Trái ngược với đà tăng của đồng, nhiều kim loại khác trên sàn LME ghi nhận sắc đỏ do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giá dầu ở mức cao:

Kim loại Giá (USD/tấn) Biến động (%) Nhôm 3.589 -0,1% Kẽm 3.524 -0,2% Chì 1.996 -0,4% Thiếc 52.195 -1,4% Nikel 18.530 -0,3%

Nhìn chung, thị trường kim loại công nghiệp đang đứng trước những áp lực kép từ biến động địa chính trị tại Trung Đông và sức mạnh của đồng USD Mỹ, tạo nên tâm lý thận trọng cho các nhà đầu tư trong ngắn hạn.