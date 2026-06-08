Về Báo Hà Tĩnh

Giá đồng ngày 8/6 tăng lên 13.594 USD/tấn khi tồn kho LME giảm 6%

Kim Ngân08/06/2026 19:32

Giá đồng tại sàn LME tăng 0,6% trong phiên 08/06 do lượng tồn kho sụt giảm mạnh và lo ngại về các chính sách thuế mới của Mỹ đối với kim loại nhập khẩu.

Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) ghi nhận đà tăng trong phiên giao dịch ngày 08/06. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự sụt giảm liên tục của lượng hàng tồn kho và các động thái dịch chuyển tài sản của nhà đầu tư trước khi các quy định thuế quan mới được áp dụng.

Tồn kho sụt giảm và áp lực thuế nhập khẩu từ Mỹ

Cụ thể, giá đồng chuẩn giao sau 3 tháng trên sàn LME đã tăng 0,6%, đạt mức 13.594 USD/tấn. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch, lượng tồn kho đồng hiện ở mức 376.775 tấn, giảm 6% chỉ trong vòng một tháng qua. Đáng chú ý, khoảng 39% lượng kim loại (tương đương 145.800 tấn) đã được chỉ định giao hàng, cho thấy nguồn cung sẵn có đang thắt chặt.

Các nhà giao dịch và quỹ đầu tư đang đẩy mạnh việc rút đồng từ hệ thống LME để vận chuyển sang Mỹ. Động thái này nhằm tích trữ trước khi Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu dự kiến là 15% vào đầu năm 2027 và tăng lên 30% từ đầu năm 2028. Việc tồn kho tại LME thấp hơn cũng làm thu hẹp mức chiết khấu cho các hợp đồng giao ngay so với hợp đồng kỳ hạn 3 tháng.

Hoạt động giao dịch kim loại tại sàn LME
Hoạt động giao dịch kim loại và vận chuyển hàng tại kho đang diễn ra sôi động do lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Nhu cầu từ Trung Quốc và biến động thị trường kim loại

Bên cạnh yếu tố tồn kho, lực cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất một tuần vào phiên trước đó cũng là bệ đỡ quan trọng. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm kim loại cơ bản vẫn chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD, khiến các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác.

Trong khi đó, giá nhôm được dự báo sẽ giữ vững do nguồn cung từ Trung Đông bị hạn chế bởi các xung đột địa chính trị. Việc đóng cửa eo biển Hormuz và chi phí năng lượng tăng cao đang trực tiếp đẩy chi phí sản xuất nhôm lên mức cao mới.

Diễn biến giá các kim loại cơ bản khác

Trái ngược với đà tăng của đồng, nhiều kim loại khác trên sàn LME ghi nhận sắc đỏ do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giá dầu ở mức cao:

Kim loạiGiá (USD/tấn)Biến động (%)
Nhôm3.589-0,1%
Kẽm3.524-0,2%
Chì1.996-0,4%
Thiếc52.195-1,4%
Nikel18.530-0,3%

Nhìn chung, thị trường kim loại công nghiệp đang đứng trước những áp lực kép từ biến động địa chính trị tại Trung Đông và sức mạnh của đồng USD Mỹ, tạo nên tâm lý thận trọng cho các nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá đồng ngày 8/6 tăng lên 13.594 USD/tấn khi tồn kho LME giảm 6%
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO