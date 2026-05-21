Giá đồng tại Thượng Hải tăng lên 104.980 CNY/tấn do lo ngại nguồn cung từ Chile Giá đồng thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều khi lo ngại về sản lượng tại Chile đẩy giá tại Thượng Hải tăng phiên thứ năm liên tiếp, trong khi giá tại London giảm nhẹ.

Trong phiên giao dịch ngày 21/05, giá đồng trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tiếp tục đà tăng điểm trong khi thị trường London ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ. Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ việc Chile, quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới, hạ dự báo sản lượng và sự suy yếu của đồng USD.

Diễn biến giá đồng trên các sàn giao dịch lớn

Hợp đồng đồng giao dịch nhiều nhất trên sàn SHFE đã tăng 1,38%, đạt mức 104.980 CNY/tấn (tương đương 15.441,19 USD/tấn). Đây là phiên tăng giá thứ năm liên tiếp tại thị trường này. Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng giao sau ba tháng giảm 0,19% xuống còn 13.630 USD/tấn, sau khi đã có mức phục hồi mạnh 1,82% trong phiên trước đó.

Áp lực nguồn cung từ Chile và Indonesia

Nguồn cung đồng toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Chile dự kiến sản lượng đồng trong năm 2026 sẽ giảm 2%, xuống còn 5,3 triệu tấn. Theo các báo cáo phân tích, nguyên nhân của việc hạ dự báo này bao gồm chất lượng quặng suy giảm, các hoạt động bảo trì định kỳ và kết quả sản xuất yếu kém trong giai đoạn đầu năm. Dù vậy, sản lượng được kỳ vọng sẽ phục hồi 4% vào năm 2027.

Tại Indonesia, quá trình phục hồi sản xuất tại mỏ Grasberg của PT Freeport Indonesia đang kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo hoạt động khai thác tại đây có thể đạt công suất tối đa vào cuối năm 2027.

Tác động từ đồng USD và thị trường kim loại màu

Đà tăng của đồng USD tạm chững lại sau những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ về vấn đề thỏa thuận hòa bình với Iran. Việc đồng USD suy yếu đã giúp các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, hỗ trợ lực mua trên thị trường.

Dưới đây là bảng tổng hợp biến động các kim loại khác trong phiên giao dịch:

Kim loại Sàn Thượng Hải (SHFE) Sàn London (LME) Nhôm +0,41% Không đổi Kẽm +1,43% +0,01% Chì +1,22% +0,51% Nikel -0,41% -0,73% Thiếc +3,33% -0,05%

Đáng chú ý, giá thiếc trên sàn Thượng Hải ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 3,33%, phản ánh sự quan tâm lớn của nhà đầu tư đối với nhóm kim loại công nghiệp trong bối cảnh lo ngại về chuỗi cung ứng vẫn hiện hữu.