Giá đồng thế giới giảm xuống 13.257 USD mỗi tấn trong phiên giao dịch ngày 20/04/2026 Thị trường đồng ghi nhận sự phân hóa khi giá tại sàn LME giảm 0,67% do rủi ro địa chính trị, trong khi tồn kho tại Trung Quốc giảm sâu hỗ trợ giá tại sàn Thượng Hải.

Trong phiên giao dịch ngày 20/04/2026, giá đồng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Xu hướng này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các yếu tố bất định về thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Diễn biến trái chiều giữa sàn LME và SHFE

Cụ thể, hợp đồng đồng giao sau 3 tháng trên sàn LME giảm 0,67%, xuống còn 13.257 USD/tấn. Ngược lại, tại thị trường Trung Quốc, hợp đồng đồng giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 0,41%, chốt phiên ở mức 102.460 CNY/tấn (tương đương 15.025,22 USD/tấn). Trong phiên, có thời điểm giá đồng tại SHFE đã tăng tới 1,01%.

Sự khác biệt này cho thấy các yếu tố cung - cầu nội địa tại Trung Quốc đang tách biệt đáng kể so với diễn biến chung trên thị trường quốc tế. Trong khi LME chịu áp lực từ các rủi ro vĩ mô, sàn SHFE lại được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ thực tế ổn định.

Rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ

Thị trường hàng hóa đang chịu tác động mạnh từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng của Iran và phản ứng đáp trả từ phía Tehran liên quan đến việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng trở lại. Điều này không chỉ làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành và tâm lý nhà đầu tư kim loại.

Về phía chính sách, Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) trong tháng thứ 11 liên tiếp. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát có xu hướng tăng do chi phí năng lượng, trong khi tăng trưởng kinh tế đầu năm 2025 vẫn duy trì được đà tích cực, làm giảm nhu cầu về các biện pháp nới lỏng tiền tệ bổ sung.

Nguồn cung thắt chặt tại Trung Quốc

Dù giá thế giới suy yếu, nhu cầu tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - vẫn là điểm tựa quan trọng. Dữ liệu cho thấy tồn kho đồng tại các kho do SHFE theo dõi đã giảm 9,8% theo tuần, xuống còn 240.456 tấn tính đến ngày 17/04/2026. Đáng chú ý, lượng tồn kho này đã sụt giảm gần 45% kể từ trung tuần tháng 3, cho thấy nguồn cung sẵn có đang thu hẹp nhanh chóng.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm đồng Dương Sơn - chỉ số đo lường nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc - hiện duy trì ở mức cao 68 USD/tấn, dù có giảm nhẹ so với mức 74 USD/tấn ghi nhận vào ngày 14/04.

Biến động của các kim loại cơ bản khác

Thị trường các kim loại khác cũng ghi nhận những diễn biến không đồng nhất:

Nhôm: Giá trên sàn LME giảm 1% xuống 3.529 USD/tấn; sàn SHFE giảm 1,49% xuống 25.125 CNY/tấn.

Kẽm: Giảm 0,70% trên LME nhưng tăng 0,69% trên SHFE.

Nickel: Tăng 0,35% trên LME nhưng giảm 0,90% trên SHFE.

Thiếc: Giảm 1,21% trên LME và tăng nhẹ 0,22% trên SHFE.

Nhìn chung, thị trường kim loại cơ bản đang trong giai đoạn tái định giá dựa trên các rủi ro vận tải biển và triển vọng tăng trưởng kinh tế của các đầu tàu tiêu thụ lớn.