Giá đồng thế giới giảm xuống 13.572 USD/tấn giữa lo ngại căng thẳng địa chính trị Trong phiên giao dịch ngày 10/06, giá đồng giảm 0,32% trên sàn LME do lo ngại xung đột Trung Đông và áp lực từ đồng USD mạnh trước thềm công bố dữ liệu lạm phát Mỹ.

Giá đồng kỳ hạn giao ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) ghi nhận mức giảm 0,32%, xuống còn 13.572,00 USD/tấn trong phiên giao dịch sáng ngày 10/06. Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất cũng giảm 0,29%, xuống mức 104.110,00 CNY/tấn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các rủi ro vĩ mô và sự gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Áp lực từ địa chính trị và chi phí sản xuất

Tâm lý thị trường chịu áp lực lớn khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Mặc dù hai bên đã đạt được lệnh ngừng bắn hồi tháng 04, các cuộc tấn công gần đây được đánh giá là một trong những đợt giao tranh lớn nhất kể từ thời điểm đó. Xung đột kéo dài không chỉ đẩy chi phí năng lượng tăng cao mà còn gây áp lực trực tiếp lên hoạt động sản xuất, vốn là lĩnh vực tiêu thụ đồng quan trọng nhất trên quy mô toàn cầu.

Bên cạnh đó, thị trường đang dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát tháng 05 của Mỹ dự kiến công bố trong ngày 10/06. Kết quả này được kỳ vọng sẽ cung cấp định hướng rõ nét hơn về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó, báo cáo việc làm khả quan của Mỹ đã hỗ trợ đồng USD tăng giá, làm gia tăng khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao, điều này thường làm suy yếu nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp.

Tín hiệu từ thị trường Trung Quốc và chính sách thuế

Tại Trung Quốc, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 05 đã tăng tháng thứ ba liên tiếp, xác lập mức cao nhất kể từ năm 2022. Theo cơ quan thống kê Trung Quốc, giá hàng hóa cơ bản tăng cùng với nhu cầu cải thiện ở một số ngành công nghiệp đã góp phần thúc đẩy lạm phát sản xuất. Đây là một tín hiệu cho thấy chi phí đầu vào của các doanh nghiệp chế biến đang gia tăng đáng kể.

Tuy nhiên, thị trường vẫn nhận được một phần hỗ trợ từ thông tin chính quyền Mỹ đang xem xét lộ trình áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đồng. Cụ thể, mức thuế dự kiến là 15,0% từ đầu năm 2027 và có thể tăng lên 30,0% từ năm 2028. Những thay đổi về chính sách thương mại này có thể tạo ra các biến động mới về chuỗi cung ứng trong dài hạn.

Diễn biến các kim loại cơ bản khác

Không chỉ giá đồng, các kim loại cơ bản khác trên thị trường quốc tế cũng đồng loạt ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Dưới đây là bảng tổng hợp biến động giá tại hai sàn giao dịch chính:

Kim loại Biến động sàn LME (%) Biến động sàn SHFE (%) Nhôm -1,03% -0,64% Kẽm -0,7% -0,3% Chì -0,58% -0,19% Nickel -0,58% -1,72% Thiếc -0,98% -0,92%

Nhìn chung, sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị, kỳ vọng lãi suất và sức mạnh của đồng USD đang tạo ra một môi trường đầy thách thức cho thị trường kim loại cơ bản trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát từ Mỹ để có những đánh giá chính xác hơn về xu hướng giá trong các phiên tiếp theo.