Giá đồng thế giới ngày 3/6 giảm về mức 13.980,50 USD/tấn sau áp lực chốt lời Thị trường đồng điều chỉnh giảm sau khi chạm đỉnh hai tuần do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, dù vẫn nhận được hỗ trợ từ các rủi ro thuế quan tại Mỹ.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 3/6, giá đồng trên thị trường thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong hai tuần qua. Hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư diễn ra mạnh mẽ sau khi kim loại này vượt qua các ngưỡng tâm lý quan trọng trong phiên giao dịch trước đó.

Biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn

Tại Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), hợp đồng đồng giao sau ba tháng giảm 0,43%, xuống còn 13.980,50 USD/tấn. Trước đó, trong phiên ngày 2/6, giá kim loại này đã tăng vượt mốc 14.000 USD/tấn, đạt ngưỡng 14.056 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn 14 ngày qua.

Ngược lại, tại thị trường Trung Quốc, diễn biến có phần tích cực hơn. Hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 0,78%, lên mức 106.820 CNY (tương đương 15.785,90 USD)/tấn. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đỉnh ba tuần là 107.420 CNY/tấn từng được ghi nhận trong phiên tối trước đó.

Áp lực từ chính sách thương mại và nguồn cung

Các nhà giao dịch nhận định, thị trường đồng hiện chịu ảnh hưởng lớn từ những bất ổn xoay quanh kế hoạch áp thuế nhập khẩu của Mỹ. Theo quy định, trước ngày 30/6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ phải trình báo cáo cập nhật về thị trường đồng nội địa, bao gồm nguồn cung đồng tinh luyện và năng lực luyện kim trong nước cho Donald Trump.

Dù các sắc lệnh điều chỉnh thuế nhập khẩu thép, nhôm và đồng vừa được ký kết chưa tác động trực tiếp đến đồng tinh luyện, rủi ro thuế quan vẫn là tâm điểm chú ý. Bên cạnh đó, các yếu tố kỹ thuật đang hỗ trợ giá bao gồm:

Nguồn cung thắt chặt: Chênh lệch giá giữa đồng giao ngay và hợp đồng ba tháng trên LME thu hẹp đáng kể, từ mức 77 USD/tấn vào giữa tháng 5 xuống còn khoảng 4 USD/tấn vào ngày 3/6.

Chênh lệch giá giữa đồng giao ngay và hợp đồng ba tháng trên LME thu hẹp đáng kể, từ mức 77 USD/tấn vào giữa tháng 5 xuống còn khoảng 4 USD/tấn vào ngày 3/6. Tình trạng kho bãi: Lượng chứng từ lưu kho bị hủy tăng lên, cho thấy khối lượng lớn kim loại đang được chuẩn bị để rút khỏi hệ thống kho của sàn LME.

Lượng chứng từ lưu kho bị hủy tăng lên, cho thấy khối lượng lớn kim loại đang được chuẩn bị để rút khỏi hệ thống kho của sàn LME. Căng thẳng địa chính trị: Tình hình tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Tác động từ đồng USD và thị trường lao động Mỹ

Số liệu nhu cầu tuyển dụng tại Mỹ cao hơn dự báo đã hỗ trợ đồng USD tăng giá, đồng thời làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Điều này tạo thêm áp lực giảm giá lên các kim loại cơ bản được định giá bằng đồng USD.

Trên Sàn LME, giá các kim loại khác cũng chủ yếu đi xuống: nhôm giảm 0,05%, kẽm giảm 0,19%, chì giảm 0,32%, nikel giảm 0,64% và thiếc giảm 0,20%. Trong khi đó, trên sàn SHFE, kẽm tăng mạnh 1,27%, thiếc tăng 1,39%, nhôm và chì tăng nhẹ quanh mức 0,2%, riêng nikel giảm 0,98%.

Việc giá đồng điều chỉnh sau khi vượt mốc 14.000 USD/tấn được đánh giá là hoạt động chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dấu hiệu nguồn cung thắt chặt và các yếu tố chính sách vẫn đang tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá kim loại này trong thời gian tới.