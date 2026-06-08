Giá đồng thế giới tăng lên 13.594 USD/tấn khi lượng tồn kho tại LME sụt giảm Giá đồng ghi nhận mức tăng 0,6% trong phiên giao dịch ngày 8/6 do tồn kho giảm và áp lực thuế nhập khẩu từ Mỹ, trong khi nhóm kim loại cơ bản khác chịu ảnh hưởng từ đồng USD mạnh.

Giá đồng chuẩn giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) đã ghi nhận mức tăng 0,6%, đạt 13.594 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 8/6. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh lượng hàng dự trữ tại các kho do LME quản lý sụt giảm đáng kể và các nhà đầu tư đang thận trọng theo dõi các động thái chính sách từ Mỹ.

Áp lực từ chính sách thuế và biến động tồn kho

Dữ liệu thị trường cho thấy lượng tồn kho đồng tại hệ thống LME đã giảm 6% trong tháng qua, hiện đứng ở mức 376.775 tấn. Đáng chú ý, tỷ lệ chứng quyền bị hủy bỏ hoặc kim loại được chỉ định giao hàng ở mức khoảng 39%, tương đương với việc khoảng 145.800 tấn đồng sắp rời khỏi hệ thống. Việc tồn kho thấp đã góp phần thu hẹp mức chiết khấu cho hợp đồng đồng giao ngay so với hợp đồng kỳ hạn 3 tháng.

Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng rút hàng là do các nhà giao dịch và quỹ đầu tư đang đẩy mạnh việc chuyển đồng sang Mỹ. Động thái này nhằm tích trữ trước khi các quy định về thuế nhập khẩu mới có thể được áp dụng. Hiện tại, Mỹ đang xem xét khả năng áp mức thuế 15% đối với đồng nhập khẩu từ đầu năm 2027 và tăng lên 30% từ đầu năm 2028, khiến chi phí vận chuyển và phân phối dự kiến sẽ tăng vọt.

Nhu cầu từ Trung Quốc và tác động địa chính trị

Bên cạnh yếu tố tồn kho, lực cầu từ Trung Quốc cũng là bệ đỡ quan trọng cho giá kim loại. Sau khi giá đồng giảm 3% xuống mức thấp nhất trong một tuần vào phiên trước đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đã quay lại thị trường với nhu cầu mua vào mạnh mẽ, giúp giá ổn định và đảo chiều tăng nhẹ.

Tuy nhiên, thị trường kim loại công nghiệp nói chung vẫn đang chịu áp lực từ các yếu tố vĩ mô. Đồng USD mạnh lên khiến các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Đồng thời, những lo ngại về tăng trưởng kinh tế do giá dầu cao và xung đột tại khu vực Trung Đông cũng gây tâm lý thận trọng.

Diễn biến các kim loại cơ bản khác

Đối với mặt hàng nhôm, giá được dự báo sẽ duy trì sự ổn định dù nguồn cung từ Trung Đông – khu vực chiếm 9% công suất toàn cầu – đang bị hạn chế do xung đột giữa Mỹ và Iran cùng nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Chi phí năng lượng tăng cao, yếu tố cấu thành chính trong sản xuất nhôm, cũng đang đẩy giá mặt hàng này đi lên.

Dưới đây là bảng giá các loại kim loại cơ bản khác trong cùng phiên giao dịch:

Kim loại Giá niêm yết (USD/tấn) Biến động (%) Nhôm 3.589 -0,1% Kẽm 3.524 -0,2% Chì 1.996 -0,4% Thiếc 52.195 -1,4% Nikel 18.530 -0,3%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang ở trạng thái phân hóa. Trong khi đồng và nhôm nhận được các yếu tố hỗ trợ riêng biệt về nguồn cung và chính sách, các kim loại còn lại như thiếc và nikel vẫn đang vật lộn với áp lực từ sự phục hồi của đồng USD và những lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu.