Giá đồng thế giới tăng lên mức cao nhất hơn 3 tuần, đạt 12.731 USD/tấn Giá đồng chạm đỉnh 3 tuần nhờ chỉ số PPI của Trung Quốc tăng trưởng sau 3 năm và kỳ vọng từ đàm phán Mỹ - Iran. Thị trường LME và Thượng Hải đều ghi nhận sắc xanh.

Trong phiên giao dịch ngày 10/04/2026, thị trường kim loại thế giới chứng kiến đà tăng trưởng tích cực của mặt hàng đồng. Cụ thể, giá đồng tại các sàn giao dịch trọng điểm như London và Thượng Hải đều đồng loạt chạm mức cao nhất trong vòng hơn 21 ngày qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sự hồi phục của hoạt động sản xuất công nghiệp.

Diễn biến giá đồng tại các thị trường trọng điểm

Trên Sàn Kim loại London (LME), giá đồng giao sau 3 tháng ghi nhận mức tăng 0,39%, chốt tại 12.731 USD/tấn. Trong phiên, có thời điểm kim loại này đã vươn tới ngưỡng 12.769 USD/tấn. Tính chung trong cả tuần, giá đồng trên sàn LME dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng hơn 3%.

Tại thị trường Trung Quốc, hợp đồng đồng giao dịch nhiều nhất trên Sàn Thượng Hải (SHFE) cũng ghi nhận mức tăng 0,57%, đóng cửa ở mức 98.440 CNY/tấn (tương đương 14.409 USD). Trong phiên giao dịch, mức giá cao nhất được ghi nhận là 98.750 CNY/tấn. Tổng kết tuần, giá đồng tại Thượng Hải đã tăng 2,14%.

Động lực từ kinh tế Trung Quốc và yếu tố địa chính trị

Bên cạnh diễn biến kỹ thuật, thị trường kim loại màu nhận được sự hỗ trợ lớn từ các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá xuất xưởng (PPI) tháng 3 của Trung Quốc đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên chỉ số này thoát khỏi chuỗi giảm kéo dài hơn 3 năm, cho thấy chi phí trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, giá trong ngành khai thác kim loại màu tăng mạnh 36,4%, trong khi ngành luyện và gia công kim loại màu tăng 22,4%. Những con số này cho thấy nhu cầu và chi phí đầu vào của ngành công nghiệp nặng đang tạo áp lực đẩy giá thành phẩm lên cao.

Về khía cạnh địa chính trị, các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Pakistan. Mặc dù thông tin về thỏa thuận ngừng bắn đã giúp hạ nhiệt giá dầu và giảm bớt lo ngại về tăng trưởng kinh tế, nhưng những bất đồng liên quan đến Israel, Lebanon và dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn khiến thị trường thận trọng.

Biến động của các nhóm kim loại khác

Thị trường kim loại màu trong phiên 10/04 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa hai sàn giao dịch London và Thượng Hải.

Kim loại Sàn LME (London) Sàn SHFE (Thượng Hải) Nhôm +0,73% +0,14% Nickel +0,42% -0,87% Thiếc +0,13% +0,54% Kẽm -0,24% -0,69% Chì -0,23% -0,51%

Nhìn chung, nhóm kim loại như nhôm và thiếc vẫn duy trì được đà tăng nhẹ trên cả hai sàn. Ngược lại, kẽm và chì gặp áp lực điều chỉnh giảm nhẹ khi các nhà đầu tư cân đối danh mục trước kỳ nghỉ cuối tuần.