Giá dưa hấu giảm sâu còn 1.000 đồng/kg, nông dân nhiều địa phương đối mặt thua lỗ Nguồn cung dồi dào cùng ách tắc xuất khẩu khiến giá dưa hấu tại Gia Lai và rau củ tại TPHCM giảm mạnh, trong khi chi phí vận tải biển tăng vọt gây áp lực lớn.

Tình trạng nguồn cung dồi dào kết hợp với những rào cản trong hoạt động xuất khẩu đang đẩy giá dưa hấu và nhiều mặt hàng rau quả tại thị trường Việt Nam xuống mức thấp kỷ lục. Tại các vùng trọng điểm sản xuất, nông dân đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ nặng nề khi giá bán tại ruộng không đủ bù đắp chi phí đầu tư.

Giá dưa hấu tại ruộng chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg

Tại tỉnh Gia Lai, thủ phủ dưa hấu của khu vực Tây Nguyên, giá dưa hấu hiện dao động ở mức cực thấp, chỉ từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg khi mua tại chân ruộng. Với mức giá này, nhiều hộ nông dân cho biết đang phải chịu lỗ hàng trăm triệu đồng trên mỗi ruộng dưa.

Thống kê từ ngành chức năng, tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 2.733ha dưa hấu. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương mới chỉ thu hoạch được khoảng 15% diện tích. Hơn 80% sản lượng còn lại dự kiến sẽ tập trung thu hoạch trong tháng 3 và tháng 4, tạo áp lực dư cung rất lớn. Trước tình trạng này, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi các hệ thống phân phối và siêu thị lớn tại TPHCM đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Nhiều loại rau củ giảm giá tới 50% tại thị trường bán lẻ

Không chỉ trái cây, nhóm mặt hàng rau củ tại các chợ truyền thống cũng ghi nhận mức giảm giá mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nguồn cung ổn định từ các vùng chuyên canh giúp giá thành hạ nhiệt đáng kể, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng gây áp lực lên lợi nhuận của người sản xuất.

Mặt hàng Giá trước Tết (VND/kg) Giá hiện tại (VND/kg) Mức giảm Cà chua 45.000 - 70.000 10.000 - 25.000 Giảm hơn 60% Đậu cô ve 40.000 - 50.000 20.000 - 25.000 Giảm 50% Dưa hấu (tại ruộng) - 1.000 - 2.000 Mức thấp kỷ lục

Đáng chú ý tại khu vực miền Tây, cụ thể là xã Khánh Bình và xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), hàng trăm tấn bí đỏ đang rơi vào cảnh tồn đọng. Ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Bình, cho biết địa bàn hiện còn khoảng 200 tấn bí đỏ chưa tiêu thụ được dù giá đã giảm sâu. Các đoàn thể địa phương đang tích cực kêu gọi tiểu thương và nhân dân hỗ trợ giải cứu lượng nông sản này.

Rào cản xuất khẩu và chi phí vận tải biển tăng vọt

Theo phân tích của ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sự sụt giảm giá nông sản bắt nguồn từ nhiều yếu tố thị trường. Trung Quốc - thị trường tiêu thụ chủ lực - đang siết chặt kiểm dịch và các tiêu chuẩn chất lượng. Trong khi đó, hệ thống phòng xét nghiệm trong nước đang trong tình trạng quá tải hoặc tạm dừng hoạt động, làm chậm tiến độ thông quan.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị quốc tế cũng tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu. Ông Nguyễn Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group, cho biết xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến vận chuyển sang châu Âu. Cước tàu biển đã tăng từ mức 3.000-4.000 USD lên khoảng 5.000-6.000 USD/container, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì đơn hàng xuất khẩu.