Giá dưa hấu tại ruộng giảm sâu còn 1.000 đồng/kg, nông dân đối mặt thua lỗ nặng Nguồn cung dồi dào cùng chi phí vận tải biển tăng cao đến 6.000 USD/container khiến giá dưa hấu, bí đỏ và nhiều loại rau củ tại Gia Lai, Cà Mau đồng loạt giảm mạnh.

Thị trường nông sản trong nước đang ghi nhận đà giảm giá mạnh ở nhiều mặt hàng trái cây và rau củ. Tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như Gia Lai và Cà Mau, giá bán tại ruộng của dưa hấu và bí đỏ đã chạm mức thấp kỷ lục, gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho người sản xuất.

Giá nông sản tại ruộng chạm đáy

Tại tỉnh Gia Lai, giá dưa hấu hiện chỉ dao động từ 1.000-2.000 đồng/kg tại chân ruộng. Với mức giá này, nhiều hộ nông dân đang phải chịu cảnh lỗ hàng trăm triệu đồng trên mỗi ruộng dưa. Theo số liệu thống kê, tỉnh Gia Lai có khoảng 2.733ha dưa hấu, trong đó mới chỉ thu hoạch được khoảng 15%. Dự kiến, hơn 80% sản lượng còn lại sẽ tập trung thu hoạch trong tháng 3 và tháng 4, tạo áp lực lớn lên khâu tiêu thụ.

Hoạt động thu hoạch dưa hấu tại vùng nguyên liệu đang gặp nhiều khó khăn do giá bán giảm sâu.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại tỉnh Cà Mau. Tại các xã Khánh Bình và Đá Bạc, hàng trăm tấn bí đỏ đang rơi vào cảnh tồn đọng. Dù giá giảm sâu nhưng vẫn vắng bóng thương lái thu mua, dẫn đến tình trạng bí quá ngày thu hoạch nằm dày đặc trên ruộng. Theo ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Bình, địa phương hiện còn khoảng 200 tấn bí đỏ chưa thể tiêu thụ.

Biến động giá rau củ tại thị trường bán lẻ

Không chỉ trái cây, nhóm hàng rau củ tại các chợ truyền thống cũng ghi nhận mức giảm từ 50% đến 70% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Dưới đây là bảng tổng hợp biến động giá của một số mặt hàng tiêu biểu:

Mặt hàng Giá trước Tết (VND/kg) Giá hiện tại (VND/kg) Mức giảm Cà chua 45.000 - 70.000 10.000 - 25.000 ~65% Đậu cô ve 40.000 - 50.000 20.000 - 25.000 50% Dưa hấu (tại ruộng) - 1.000 - 2.000 -

Áp lực từ chi phí vận tải và rào cản xuất khẩu

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, phân tích rằng giá nông sản giảm mạnh do thị trường Trung Quốc đang siết chặt kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó, các phòng xét nghiệm trong nước đang rơi vào tình trạng quá tải hoặc tạm dừng hoạt động, gây ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Đáng chú ý, xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động trực tiếp đến chi phí logistics. Ông Nguyễn Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group, cho biết cước tàu biển sang châu Âu và Trung Đông đã tăng từ mức 3.000-4.000 USD lên khoảng 5.000-6.000 USD/container. Chi phí vận chuyển tăng cao khiến hoạt động xuất khẩu trái cây tươi bị đình trệ, buộc hàng hóa phải quay lại tiêu thụ tại thị trường nội địa, gây dư thừa nguồn cung.

Trước tình hình này, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi các hệ thống siêu thị và nhà phân phối lớn tại TPHCM đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tại Cà Mau, hội nông dân địa phương cũng đang tích cực kêu gọi các tiểu thương và đoàn thể hỗ trợ giải quyết lượng bí đỏ tồn đọng.