Giá đường nội địa chạm đáy 3 năm bất chấp thị trường thế giới liên tục lập đỉnh Giá đường tại Việt Nam hiện ở mức thấp nhất trong 3 năm qua và rẻ nhất khu vực do chịu áp lực kép từ đường nhập lậu và sự trỗi dậy của đường lỏng HFCS.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Mía Đường Việt Nam (VSSA) cho thấy một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường đường trong tháng 3/2026. Trong khi giá đường thế giới liên tục tăng cao do các tác động địa chính trị, giá đường nội địa lại giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Thị trường thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị

Theo số liệu từ tổ chức ISO, tháng 3 chứng kiến xu hướng tăng giá mạnh trên thị trường kỳ hạn đối với cả đường thô và đường trắng. Chỉ số đường thô ISA trung bình hàng ngày tăng lên mức 15 USD/pound, ngưỡng cao nhất trong 5 tháng. Tương tự, chỉ số đường trắng ISO đạt trung bình 432,69 USD/tấn, tăng đáng kể so với mức 405,07 USD/tấn của tháng trước.

Giá đường thế giới ghi nhận xu hướng tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026 do tác động từ giá dầu và địa chính trị.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng này là xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư khiến giá dầu leo thang, kéo theo tâm lý lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, diễn biến này hoàn toàn trái ngược với thực tế tại thị trường Việt Nam.

Giá đường trong nước thấp nhất trong 3 năm qua

Tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, khu vực Miền Trung và TP.HCM, giá đường kính trắng hiện chỉ dao động từ 15.800 – 16.600 đồng/kg. Đường tinh luyện có giá khoảng 17.000 – 17.600 đồng/kg. VSSA xác nhận đây là mức giá thấp nhất ghi nhận được trong 3 năm gần đây.

Trái ngược với đà tăng thế giới, giá đường trong nước liên tục sụt giảm và duy trì ở mức thấp.

Đáng chú ý, khi so sánh với các quốc gia trồng mía trong khu vực như Philippines, Indonesia và Trung Quốc, giá đường Việt Nam hiện đang ở mức thấp nhất. Tình trạng này xuất phát từ việc nguồn cung dồi dào do đang trong chính vụ sản xuất 2025/26, kết hợp với lượng đường tồn kho từ vụ trước chưa tiêu thụ hết.

Đường Việt Nam hiện có mức giá rẻ nhất khi so sánh với các thị trường lân cận.

Áp lực từ đường nhập lậu và đường lỏng HFCS

Bên cạnh yếu tố cung vượt cầu, ngành mía đường nội địa đang đối mặt với sức ép lớn từ hàng lậu. Tại Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả liên quan đến việc sang chiết hàng trăm bao đường không rõ nguồn gốc. Tại tỉnh Tây Ninh, tình trạng đường nhập lậu từ Campuchia và Lào cũng diễn biến phức tạp với thủ đoạn không xuất hóa đơn, thanh toán tiền mặt để trốn thuế.

Ngoài ra, phân khúc khách hàng công nghiệp – vốn là hộ tiêu thụ chính của các nhà máy đường – đang chuyển dịch mạnh sang sử dụng đường lỏng siro ngô (HFCS). Chỉ riêng trong tháng 3/2026, lượng HFCS nhập khẩu đã đạt 19.444 tấn, chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát.

Dự báo thị trường trong ngắn hạn

VSSA nhận định trong tháng 4 và tháng 5, nguồn cung đường vẫn sẽ tiếp tục dồi dào. Nếu không có các biện pháp quyết liệt để kiểm soát đường nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại, giá đường trong nước khó có thể hồi phục. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục trạng thái thừa cung, gây khó khăn cho việc tiêu thụ đường sản xuất từ mía dù chất lượng tốt và giá thành đang ở mức cạnh tranh.