Giá đường tăng 3,79%, giá ngô chạm mức cao nhất trong một tháng Sức ép từ thị trường năng lượng đẩy chỉ số MXV-Index tăng phiên thứ 9 liên tiếp lên 2.918 điểm, trong khi giá đường và ngô quốc tế đồng loạt khởi sắc.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi tác động từ nhóm năng lượng lan tỏa mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số MXV-Index tăng 1,15% lên mức 2.918 điểm, đánh dấu chuỗi tăng điểm kéo dài 9 phiên liên tiếp.

Chỉ số MXV-Index duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 9 phiên gần nhất.

Thị trường đường hưởng lợi từ xu hướng nhiên liệu sinh học

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đường đang là điểm sáng lớn nhất trên thị trường. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và giá dầu duy trì ở mức cao đã thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các mặt hàng liên quan đến nhiên liệu sinh học như ethanol.

Tại Brazil, quốc gia sản xuất mía đường hàng đầu, xu hướng chuyển đổi sản xuất đang diễn ra rõ nét. Trong nửa đầu tháng 4, sản lượng đường tại khu vực Trung Nam chỉ đạt 541.000 tấn, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, sản lượng ethanol ghi nhận mức tăng mạnh 23,5%, đạt 1,13 tỷ lít.

Sản lượng ethanol tăng mạnh phản ánh xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất mía đường.

Trên thị trường kỳ hạn quốc tế, giá đường thô giao tháng 7 tăng 3,79% lên mức 325,62 USD/tấn. Giá đường trắng cũng ghi nhận mức tăng 2,75%, đạt 444,8 USD/tấn. Tại thị trường nội địa, giá đường vẫn duy trì ổn định trong khoảng 16.000–16.700 đồng/kg do sức mua chững lại trước kỳ nghỉ lễ.

Giá ngô thế giới và Việt Nam cùng đi lên

Đồng pha với thị trường năng lượng và đường, giá ngô cũng nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 0,47% lên 188 USD/tấn, đây là mức cao nhất trong vòng một tháng qua. Đặc biệt, hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đã ghi nhận chuỗi 9 phiên tăng liên tục, củng cố xu hướng tăng giá trong trung hạn.

Giá ngô kỳ hạn thế giới liên tục duy trì đà hồi phục trong các phiên gần đây.

Tại thị trường Việt Nam, giá ngô nhập khẩu từ Nam Mỹ giao tháng 7 hiện ở mức khoảng 255 USD/tấn. Trong khi đó, giá ngô nội địa tại các khu vực cảng miền Bắc vẫn neo ở mức cao, dao động từ 7.250–7.450 đồng/kg.

Các chuyên gia phân tích từ MXV nhận định, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và giá năng lượng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt bằng giá của nhóm nông sản như đường và ngô nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong ngắn hạn.