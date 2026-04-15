Giá đường thế giới tăng cao, Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu với 100.000 tấn vừa ký kết Đồng rupee giảm kỷ lục cùng giá đường thế giới ở mức cao nhất 5 tháng thúc đẩy các nhà máy Ấn Độ xuất khẩu 100.000 tấn đường sang thị trường châu Á và châu Phi.

Trong bối cảnh đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục và giá đường toàn cầu tăng mạnh, các nhà máy đường tại Ấn Độ đã nhanh chóng quay trở lại thị trường xuất khẩu. Theo ghi nhận mới nhất, các đơn vị sản xuất từ quốc gia này đã ký kết thành công các lô hàng với tổng khối lượng 100.000 tấn trong tuần qua.

Tận dụng biến động tỷ giá và nhu cầu toàn cầu

Hiện nay, giá đường toàn cầu đang giao dịch gần mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Sự gia tăng này một phần do xung đột tại Trung Đông làm dấy lên dự đoán về nhu cầu ethanol tăng cao. Bên cạnh đó, chênh lệch tỷ giá đang tạo lợi thế lớn cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ. Tính từ đầu năm 2026, đồng rupee đã giảm 4,5% giá trị, trong khi đồng real của Brazil – đối thủ cạnh tranh chính – lại tăng thêm 3%.

Các chuyên gia thị trường cho biết, sau nhiều tuần giao dịch trì trệ, các thỏa thuận xuất khẩu đang khởi sắc trở lại. Đường Ấn Độ hiện được chào bán với mức giá khoảng 450 USD/tấn theo điều kiện giao hàng tại cảng (FOB).

Thị trường tiêu thụ và triển vọng mùa vụ 2026

Các quốc gia tại châu Phi và Nam Á đang là những khách hàng chính của đường Ấn Độ nhờ lợi thế về chi phí vận chuyển thấp hơn so với nguồn cung từ Brazil. Cụ thể, các đơn hàng từ Sri Lanka, Djibouti, Tanzania và Somalia đã được chốt để giao trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5 tới.

Chỉ số xuất khẩu đường Ấn Độ Số liệu (Tấn) Khối lượng đã ký kết trong mùa vụ hiện tại 550.000 Hạn ngạch xuất khẩu được phê duyệt (tính đến tháng 02/2026) 2.000.000 Dự báo tổng lượng xuất khẩu cả mùa vụ 1.500.000

Ông Rahil Shaikh, Giám đốc điều hành của MEIR Commodities India, nhận định tổng lượng đường xuất khẩu trong mùa vụ này (kết thúc vào tháng 9) có thể đạt mốc 1,5 triệu tấn. Nhu cầu từ các thị trường như Afghanistan, Kazakhstan và Uzbekistan được kỳ vọng sẽ tăng mạnh sau khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt.

Thách thức từ chi phí logistics

Mặc dù nhu cầu từ người mua nước ngoài rất lớn, nhưng ngành đường Ấn Độ vẫn đang đối mặt với những rào cản về hậu cần. Tình trạng khan hiếm container và giá cước vận chuyển đường biển tăng cao đang gây khó khăn cho việc triển khai các lô hàng thực tế.

Tuy nhiên, đối với người mua tại khu vực Nam Á, đường Ấn Độ vẫn là lựa chọn tối ưu về kinh tế do quãng đường vận chuyển ngắn và chi phí logistics thấp hơn đáng kể so với việc nhập khẩu từ khu vực Nam Mỹ. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã nâng hạn ngạch xuất khẩu thêm 500.000 tấn vào tháng 02/2026, nhưng hiện tại các nhà máy mới chỉ đăng ký sử dụng một phần nhỏ trong số lượng bổ sung này.