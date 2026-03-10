Giá đường thô dự báo tăng 10% lên 15 US cent/lb vào cuối năm 2026 Thị trường đường toàn cầu dự kiến chuyển từ dư cung sang thiếu hụt 1,5 triệu tấn trong niên vụ 2026/27, đẩy giá đường kỳ hạn tăng so với mức hiện tại.

Kết quả khảo sát từ 10 nhà giao dịch và chuyên gia phân tích do Reuters thực hiện cho thấy, giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE dự kiến đạt mốc 15 US cent/lb vào cuối năm 2026. Mức giá này tương đương mức tăng khoảng 10% so với giá đóng cửa ngày 05/03/2026 là 13,72 US cent/lb.

Thị trường chuyển dịch sang trạng thái thiếu hụt nguồn cung

Nguyên nhân chính dẫn đến sự hồi phục của giá đường là do sự thay đổi trong cân bằng cung cầu toàn cầu. Sau giai đoạn dư cung 1,39 triệu tấn trong niên vụ 2025/26, thị trường được dự báo sẽ chuyển sang trạng thái thiếu hụt 1,5 triệu tấn trong niên vụ 2026/27 tới đây.

Song hành với giá đường thô, giá đường trắng (LSUc1) cũng được kỳ vọng sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 462,50 USD/tấn. Đây là mức tăng 13,8% so với giá đóng cửa phiên 05/03/2026 và ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm khoảng 8,2%.

Brazil ưu tiên sản xuất nhiên liệu sinh học

Tại khu vực Trung Nam Brazil, vùng sản xuất trọng điểm, sản lượng đường niên vụ 2026/27 dự báo đạt 40,38 triệu tấn, không có biến động lớn so với niên vụ trước đó. Đáng chú ý, mặc dù sản lượng mía dự kiến tăng từ 610 triệu tấn lên 625 triệu tấn, nhưng tỷ lệ mía dùng để ép đường lại giảm.

Dự kiến đạt 48,8% (giảm từ mức 50,7% của niên vụ hiện tại). Xu hướng: Các nhà máy tại Brazil đang chuyển dịch nguồn nguyên liệu sang sản xuất ethanol (nhiên liệu sinh học).

Việc ưu tiên sản xuất ethanol tại Brazil được đánh giá là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá đường thế giới đi lên do nguồn cung đường xuất khẩu bị thắt chặt.

Sản lượng tại Ấn Độ ghi nhận mức tăng nhẹ

Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, dự kiến đạt sản lượng 29,9 triệu tấn trong niên vụ 2026/27, tăng nhẹ so với mức 29,5 triệu tấn của niên vụ 2025/26. Tuy nhiên, Hiệp hội Thương mại Đường toàn Ấn Độ (AISTA) đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng của mùa vụ hiện tại xuống còn 28,3 triệu tấn do yếu tố thời tiết.

Chỉ số thị trường Giá hiện tại (05/03/2026) Dự báo cuối năm 2026 Biến động Giá đường thô (ICE) 13,72 US cent/lb 15,00 US cent/lb +10% Giá đường trắng (LSUc1) 406,40 USD/tấn 462,50 USD/tấn +13,8% Cân bằng cung cầu toàn cầu Dư cung 1,39 triệu tấn Thiếu hụt 1,5 triệu tấn -

Tại các vùng trồng mía trọng điểm của Ấn Độ như Maharashtra và Karnataka, năng suất trên mỗi mẫu Anh thấp hơn kỳ vọng do hình thái thời tiết bất thường. Trong tổng sản lượng dự kiến, khoảng 3,2 triệu tấn đường sẽ được chuyển hướng sang sản xuất ethanol để phục vụ lộ trình nhiên liệu sinh học của quốc gia này.