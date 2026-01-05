Giá đường và ngô tăng mạnh, chỉ số MXV-Index nối dài đà tăng 9 phiên liên tiếp Chỉ số MXV-Index tăng 1,15% lên 2.918 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm năng lượng, trong khi giá đường thô thế giới vọt tăng 3,79% do xu hướng chuyển đổi sang ethanol tại Brazil.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến khởi sắc khi tác động lan tỏa từ nhóm năng lượng ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá dầu duy trì ở mức cao, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các mặt hàng liên quan đến nhiên liệu sinh học. Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng 1,15% lên 2.918 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 9 liên tiếp.

Chỉ số MXV-Index tăng phiên thứ 9 liên tiếp. Nguồn: MXV

Thị trường đường hưởng lợi từ xu hướng nhiên liệu sinh học

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường đường là điểm sáng nổi bật khi giá hai mặt hàng chủ chốt đồng loạt tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, đặc biệt tại eo biển Hormuz, khiến nhu cầu đối với nhiên liệu thay thế gia tăng. Ethanol trở thành lựa chọn đáng chú ý, thúc đẩy nhiều nhà máy mía đường chuyển hướng sản xuất từ đường sang nhiên liệu sinh học.

Diễn biến này trực tiếp làm suy giảm nguồn cung đường trên thị trường toàn cầu. Dữ liệu từ Brazil - quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới - cho thấy sản lượng đường khu vực Trung Nam trong nửa đầu tháng 4 chỉ đạt 541.000 tấn, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, sản lượng ethanol tăng mạnh 23,5% lên 1,13 tỷ lít.

Sản lượng ethanol theo niên vụ chu kỳ ngày. Nguồn: MXV

Trên thị trường kỳ hạn, giá đường thô giao tháng 7 tăng 3,79% lên 325,62 USD/tấn, trong khi đường trắng tăng 2,75% lên 444,8 USD/tấn. Tại thị trường trong nước, giá đường duy trì ổn định do sức mua chững lại trước kỳ nghỉ lễ, dao động phổ biến quanh mức 16.000–16.700 đồng/kg tùy khu vực.

Giá ngô thế giới chạm mức cao nhất trong một tháng

Đồng pha với thị trường đường, giá ngô cũng nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Kết phiên, giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 0,47% lên 188 USD/tấn - mức cao nhất trong khoảng một tháng qua. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 12 ghi nhận chuỗi tăng 9 phiên liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng đang dần được củng cố vững chắc.

Diễn biến giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT. Nguồn: MXV

Tại Việt Nam, giá ngô nhập khẩu từ Nam Mỹ giao tháng 7 hiện ở mức khoảng 255 USD/tấn. Trong khi đó, giá nội địa tại các cảng miền Bắc vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 7.250–7.450 đồng/kg. Theo nhận định từ MXV, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị còn hiện hữu và giá năng lượng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt bằng giá của nhóm nông sản nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng đỡ trong ngắn hạn.