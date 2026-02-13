Giá gạo Ấn Độ duy trì mức cao nhất một tháng, gạo Việt Nam đạt 365 USD/tấn Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ giữ ổn định nhờ nhu cầu từ châu Phi, trong khi thị trường Việt Nam ghi nhận sự chững lại tạm thời do kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Theo dữ liệu từ Reuters ngày 12/02/2026, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục duy trì ổn định gần mức cao nhất trong một tháng qua. Sự phục hồi của nhu cầu từ các thị trường châu Phi đã hỗ trợ giá bán trong bối cảnh nguồn cung có dấu hiệu gia tăng.

Diễn biến giá gạo tại các thị trường xuất khẩu lớn

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm hiện được chào bán trong khoảng 353–359 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Tương tự, gạo trắng 5% tấm duy trì ở mức 351–356 USD/tấn. Các thương nhân cho biết nhiều khách hàng châu Phi đã quay lại thị trường với các đơn hàng quy mô nhỏ sau giai đoạn chờ đợi giá điều chỉnh.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được niêm yết ở mức 360–365 USD/tấn, giảm nhẹ so với biên độ 360–367 USD/tấn của tuần trước đó. Hoạt động giao dịch tại các cảng miền Nam chậm lại đáng kể do bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bảng so sánh giá gạo xuất khẩu 5% tấm (Đơn vị: USD/tấn)

Quốc gia Mức giá (USD/tấn) Biến động Ấn Độ (Gạo đồ) 353 - 359 Ổn định Việt Nam 360 - 365 Giảm nhẹ Thái Lan 395 Ổn định

Triển vọng thị trường khu vực Đông Nam Á

Dữ liệu vận chuyển từ ngày 01 đến 09/02 cho thấy gần 149.000 tấn gạo đã được bốc dỡ tại các cảng miền Nam Việt Nam. Philippines và các quốc gia châu Phi tiếp tục là những điểm đến chính. Giới phân tích kỳ vọng giao dịch sẽ phục hồi mạnh sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt khi nhu cầu nhập khẩu từ Philippines vẫn ở mức cao do sản lượng nội địa chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giữ mức 395 USD/tấn, nằm trong biên độ 390–400 USD/tấn ghi nhận hồi tuần trước. Mặc dù thị trường khá trầm lắng, một số đơn hàng từ Philippines và Indonesia vẫn giúp duy trì mặt bằng giá. Tuy nhiên, sản lượng gạo Thái Lan năm nay dự báo có thể sụt giảm do nông dân thu hẹp diện tích canh tác vì biên lợi nhuận thấp.

Đáng chú ý, tại thị trường Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn duy trì ở mức cao bất chấp sản lượng thu hoạch dồi dào và các nỗ lực tăng cường nhập khẩu, tiếp tục tạo áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt của người tiêu dùng trong nước.