Giá gạo châu Á ngày 10/04/2026: Thái Lan tăng mạnh lên mức 440 USD mỗi tấn Giá gạo xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm châu Á đồng loạt tăng nhẹ trong phiên 10/04/2026. Đà tăng được thúc đẩy bởi sự lên giá của đồng nội tệ và chi phí đầu vào leo thang.

Giá gạo xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch lớn của châu Á ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch ngày 10/04/2026. Sự biến động này chủ yếu chịu tác động từ việc đồng nội tệ tại các quốc gia xuất khẩu tăng giá so với USD, kết hợp với nhu cầu dự trữ và chi phí logistics đang ở mức cao.

Ấn Độ: Đồng Rupee tăng giá thúc đẩy giá gạo đồ

Tại Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giá gạo đồ 5% tấm hiện được niêm yết ở mức 344-350 USD/tấn, ghi nhận mức tăng so với tuần trước đó. Song song đó, mặt hàng gạo trắng 5% tấm cũng dao động trong khoảng 338-344 USD/tấn.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự điều chỉnh này là do đồng Rupee của Ấn Độ tăng trưởng mạnh, buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải nâng giá chào bán để bảo đảm biên lợi nhuận. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường truyền thống đang có dấu hiệu hồi phục tích cực sau giai đoạn trầm lắng.

Việt Nam: Xuất khẩu sôi động trong bối cảnh chi phí logistics tăng

Tại thị trường Việt Nam, giá gạo 5% tấm giữ mức ổn định trong khoảng 375-380 USD/tấn. Mặc dù giá không biến động mạnh như các quốc gia láng giềng, nhưng hoạt động giao dịch tại các kho bãi và cảng biển diễn ra khá sôi động. Nhiều khách hàng quốc tế đang đẩy mạnh mua vào để dự trữ do lo ngại chi phí vận chuyển và giá phân bón có thể tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới.

Dữ liệu thống kê cho thấy một sự bứt phá về lượng trong tháng vừa qua. Cụ thể, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 3 đạt khoảng 1 triệu tấn, tăng 62,3% so với tháng 2. Tuy nhiên, tính chung toàn quý I/2026, tổng lượng gạo xuất khẩu vẫn ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thái Lan và Bangladesh đối mặt với áp lực nguồn cung

Thái Lan ghi nhận mức tăng giá đáng kể nhất trong khu vực. Giá gạo 5% tấm của quốc gia này hiện đã vọt lên ngưỡng 410-440 USD/tấn. Sự leo thang này được giải thích bởi tổng hòa các yếu tố: đồng Baht mạnh, giá nhiên liệu tăng và chi phí vận hành nội địa đắt đỏ. Đáng chú ý, sản lượng gạo Thái Lan đang bị đe dọa do mùa khô kéo dài, khiến một bộ phận nông dân tạm ngừng canh tác vì lợi nhuận không tương xứng với chi phí đầu tư.

Tại Bangladesh, tình hình cũng không khả quan hơn khi giá gạo duy trì ở mức cao. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại các khu vực nông thôn đã gây cản trở lớn cho công tác bơm tưới thủy lợi, đặc biệt là trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng của vụ lúa hiện tại.

Bảng giá gạo xuất khẩu khu vực châu Á (10/04/2026)