Giá gạo châu Á ngày 6/3/2026: Gạo Ấn Độ và Thái Lan giảm nhẹ, Việt Nam duy trì mức 365 USD/tấn Thị trường lúa gạo châu Á ghi nhận xu hướng giảm tại Ấn Độ và Thái Lan do áp lực cạnh tranh, trong khi giá gạo Việt Nam ổn định nhờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới.

Thị trường lúa gạo châu Á trong tuần kết thúc vào ngày 6/3/2026 chứng kiến sự điều chỉnh giá tại các quốc gia xuất khẩu lớn. Trong khi giá gạo Ấn Độ giảm do đồng nội tệ suy yếu và gạo Thái Lan chịu áp lực cạnh tranh, thị trường Việt Nam giữ mức ổn định nhờ hoạt động thu hoạch vụ Đông Xuân đang diễn ra khẩn trương.

Diễn biến giá gạo tại các thị trường xuất khẩu chính

Loại gạo (5% tấm) Giá tuần này (USD/tấn) Giá tuần trước (USD/tấn) Biến động Gạo đồ Ấn Độ 348 - 353 350 - 356 Giảm Gạo trắng Việt Nam 360 - 365 360 - 365 Ổn định Gạo trắng Thái Lan 380 385 Giảm

Ấn Độ: Đồng Rupee suy yếu thúc đẩy tính cạnh tranh

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ hiện được chào bán trong khoảng 348 - 353 USD/tấn, thấp hơn mức 350 - 356 USD/tấn của tuần trước đó. Tương tự, gạo trắng 5% tấm giao dịch quanh mức 346 - 351 USD/tấn. Theo giới phân tích, sự suy yếu của đồng Rupee đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu điều chỉnh giá bán linh hoạt hơn trên thị trường quốc tế.

Mặc dù giá cạnh tranh, nhu cầu từ các thị trường nước ngoài vẫn ở mức thấp. Đáng chú ý, một lượng lớn gạo Basmati đang tồn đọng tại các cảng do chi phí vận tải quốc tế tăng cao, khiến tiến độ thực hiện các hợp đồng xuất khẩu bị đình trệ.

Việt Nam: Nguồn cung tăng từ vụ Đông Xuân

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm giữ mức chào bán ổn định từ 360 - 365 USD/tấn. Hoạt động giao dịch hiện khá trầm lắng khi bên mua có tâm lý chờ đợi giá giảm sâu hơn trước khi ký kết các hợp đồng mới. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước đang có dấu hiệu tăng mạnh nhờ vụ thu hoạch Đông Xuân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 2, các cảng phía Nam đã bốc xếp hơn 382.000 tấn gạo xuất khẩu, chủ yếu sang Philippines và khu vực châu Phi. Các doanh nghiệp lưu ý rằng chi phí vận chuyển, nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải đang có xu hướng tăng, gây áp lực lên giá thành xuất khẩu sang các thị trường xa.

Thái Lan và Bangladesh: Áp lực từ thị trường và thời tiết

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm xuống mức 380 USD/tấn so với mức 385 USD/tấn của tuần trước. Nguyên nhân chính được xác định là do sự cạnh tranh gay gắt từ gạo Ấn Độ có mức giá thấp hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Niño có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng lúa gạo trong các vụ tới.

Ngược lại, tại Bangladesh, giá gạo nội địa vẫn duy trì đà tăng bất chấp việc Chính phủ đã tăng cường nhập khẩu và cho phép khu vực tư nhân tham gia cung ứng. Các cơ quan chức năng nước này hiện đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát nhằm ổn định thị trường trước nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng cao.