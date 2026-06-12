Giá gạo hôm nay 9/6: Thị trường nội địa ổn định, giá xuất khẩu Việt Nam cao nhất 16 tháng Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong ngày 9/6, trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục neo ở mức cao do nguồn cung thắt chặt.

Theo ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo ngày 9/6 không có nhiều biến động về giá. Sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu trong nước giúp giá các mặt hàng lúa tươi và gạo thành phẩm duy trì trạng thái đi ngang sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Thị trường lúa gạo nội địa duy trì mức giá ổn định

Tại các địa phương sản xuất trọng điểm, giá lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng ổn định. Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 giữ mức 6.400 - 6.500 đồng/kg. Các dòng lúa khác như OM 5451 dao động quanh 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 đạt mức 5.500 - 5.600 đồng/kg.

Loại lúa tươi Giá thu mua (VND/kg) OM 18, Đài Thơm 8 6.400 - 6.500 OM 5451 5.700 - 5.800 IR 50404 5.500 - 5.600

Đối với phân khúc gạo thành phẩm, gạo IR 504 được giao dịch phổ biến từ 10.750 - 10.900 đồng/kg. Các loại gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu bao gồm CL 555, OM 5451, Đài Thơm 8 và OM 18 cũng không ghi nhận sự thay đổi về giá. Tại thị trường bán lẻ, gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất ở ngưỡng 28.000 đồng/kg; các dòng gạo thơm như Hương Lài, Jasmine, Nàng Hoa dao động từ 15.000 - 22.000 đồng/kg.

Gạo xuất khẩu Việt Nam dẫn đầu về giá trong khu vực

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế cao so với các đối thủ cạnh tranh. Gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm dao động từ 495 - 497 USD/tấn.

Mức giá này vượt xa các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác. Cụ thể, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đang giao dịch quanh mức 459 - 463 USD/tấn. Gạo cùng phẩm cấp từ Pakistan và Ấn Độ thấp hơn đáng kể, lần lượt ở mức 373 - 377 USD/tấn và 340 - 344 USD/tấn. Theo đánh giá, chất lượng gạo cao và nhu cầu nhập khẩu ổn định là những yếu tố then chốt giữ giá gạo Việt Nam ở mức cao.

Áp lực nguồn cung đẩy chỉ số giá gạo toàn cầu đi lên

Báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho thấy chỉ số giá gạo toàn cầu trong tháng 5 đạt trung bình 104,8 điểm, tăng 2,7% so với tháng trước. Đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp, cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt của thị trường quốc tế. Trong đó, giá gạo Indica và gạo nếp có mức tăng mạnh nhất, lần lượt là 3% và 3,1%.

Đáng chú ý, giá chào bán gạo của Việt Nam đã chạm mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua. Nguyên nhân chính được xác định là do nguồn cung hạn chế sau khi kết thúc vụ thu hoạch chính. Bên cạnh đó, tại Thái Lan, những lo ngại về hiện tượng El Niño gây ảnh hưởng đến sản lượng trong tương lai, kết hợp với nhu cầu tích trữ từ các nước Đông Nam Á, đã tạo lực đẩy đáng kể cho giá gạo.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, trong ngắn hạn, giá gạo thế giới sẽ tiếp tục giữ xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ. Áp lực nguồn cung tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt và nhu cầu tiêu thụ duy trì ở mức cao từ thị trường châu Á và châu Phi sẽ là những nhân tố quan trọng dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.