Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng đến 400 đồng/kg tại Đồng bằng sông Cửu Long Thị trường lúa gạo ngày 5/5 ghi nhận sự khởi sắc ở nhóm gạo nguyên liệu với mức tăng cao nhất 400 đồng/kg, trong khi giá lúa tươi tại An Giang và Đồng Tháp tiếp tục đi ngang.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 5/5 chứng kiến diễn biến trái chiều. Trong khi giá gạo nguyên liệu xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực từ 250 đến 400 đồng/kg, giá lúa tươi tại các địa phương vẫn duy trì ổn định do nguồn cung giảm dần và giao dịch diễn ra chậm.

Chi tiết giá lúa tươi tại các tỉnh miền Tây

Tại An Giang và các khu vực lân cận, giá lúa tươi được cơ quan chuyên môn cập nhật cho thấy sự ổn định trong biên độ hẹp. Cụ thể, các giống lúa phổ biến duy trì ở mức giá sau:

Lúa OM 18 và Đài Thơm 8: 6.000 – 6.100 đồng/kg

6.000 – 6.100 đồng/kg Lúa OM 5451: 5.600 – 5.700 đồng/kg

5.600 – 5.700 đồng/kg Lúa IR 50404: 5.400 – 5.500 đồng/kg

5.400 – 5.500 đồng/kg Lúa OM 34: 5.100 – 5.200 đồng/kg

Tại các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau, hoạt động mua bán hiện khá trầm lắng. Do nguồn cung lúa tươi không còn dồi dào, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển hướng sang thu mua lúa khô, đặc biệt là các dòng chất lượng cao như Japonica và Đài Thơm 8.

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng mạnh

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường lúa, phân khúc gạo nguyên liệu xuất khẩu ghi nhận sự khởi sắc đáng kể. Cụ thể:

Loại gạo Giá hiện tại (đồng/kg) Biến động Gạo CL 555 9.000 – 9.200 Tăng 400 Gạo IR 504 8.600 – 8.700 Tăng 250 Gạo OM 18 / Đài Thơm 8 7.500 – 9.400 Ổn định Gạo thành phẩm IR 504 Trên 10.000 Ổn định

Đối với thị trường bán lẻ, giá các mặt hàng gạo vẫn giữ mức ổn định. Gạo cao cấp Nàng Nhen niêm yết ở mức 28.000 đồng/kg; các dòng gạo thơm như Hương Lài và gạo Nhật dao động từ 20.000 – 22.000 đồng/kg; nhóm gạo phổ thông duy trì trong khoảng 13.000 – 17.000 đồng/kg.

Vị thế cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì đà ổn định và giữ được tính cạnh tranh so với các đối thủ lớn. Gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 496 – 500 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm dao động quanh ngưỡng 490 – 500 USD/tấn.

Đáng chú ý, mức giá của Việt Nam hiện cao hơn đáng kể so với các quốc gia xuất khẩu gạo khác. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động từ 390 – 394 USD/tấn, và gạo Ấn Độ cùng chủng loại ở mức thấp hơn, chỉ khoảng 349 – 353 USD/tấn. Sự chênh lệch này phản ánh nhu cầu và chất lượng gạo Việt Nam đang được thị trường quốc tế đánh giá tích cực trong giai đoạn nguồn cung nội địa bắt đầu thu hẹp.