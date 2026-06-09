Giá gạo thế giới tăng phiên thứ hai liên tiếp, thị trường nội địa ngày 09/06 đi ngang Trong khi giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mốc cao nhất trong 16 tháng qua do nguồn cung thắt chặt.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 09/06 ghi nhận diễn biến ổn định tại các vùng sản xuất trọng điểm. Trái ngược với sự lặng sóng trong nước, chỉ số giá gạo toàn cầu theo báo cáo của FAO đang có xu hướng tăng mạnh do lo ngại về tác động của El Niño và nguồn cung hạn chế từ các quốc gia xuất khẩu lớn.

Diễn biến giá lúa gạo nội địa

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi được thu mua tại ruộng không có biến động đáng kể so với những phiên giao dịch trước đó. Các dòng gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu như CL 555, OM 5451, Đài Thơm 8 và OM 18 hiện giữ ở trạng thái cân bằng giữa cung và cầu.

Cụ thể, giá lúa tươi cập nhật ngày 09/06 như sau:

Lúa OM 18 và Đài Thơm 8: 6.400 - 6.500 VND/kg.

6.400 - 6.500 VND/kg. Lúa OM 5451: 5.700 - 5.800 VND/kg.

5.700 - 5.800 VND/kg. Lúa IR 50404: 5.500 - 5.600 VND/kg.

Đối với phân khúc gạo, gạo thành phẩm IR 504 đang được giao dịch quanh mức 10.750 - 10.900 VND/kg. Tại thị trường bán lẻ, giá gạo ít biến động: gạo Nàng Nhen giữ mức 28.000 VND/kg; các dòng gạo thơm như Hương Lài, Nàng Hoa, Jasmine và gạo Nhật duy trì trong khoảng 15.000 - 22.000 VND/kg.

Thị trường xuất khẩu: Gạo Việt Nam giữ vị thế cao

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì mặt bằng cao so với các đối thủ trong khu vực nhờ chất lượng ổn định và nhu cầu nhập khẩu từ các đối tác lớn. Hiện gạo Jasmine Việt Nam được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 495 - 497 USD/tấn.

So sánh giá gạo 5% tấm trên thị trường thế giới:

Quốc gia Loại gạo Giá giao dịch (USD/tấn) Việt Nam Gạo thơm 5% tấm 495 - 497 Thái Lan Gạo trắng 5% tấm 459 - 463 Pakistan Gạo trắng 5% tấm 373 - 377 Ấn Độ Gạo trắng 5% tấm 340 - 344

Áp lực nguồn cung đẩy giá gạo toàn cầu đi lên

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá gạo toàn cầu trong tháng 5 đạt trung bình 104,8 điểm, tăng 2,7% so với tháng trước. Đây là tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp, phản ánh xu hướng thắt chặt nguồn cung trên diện rộng.

Đáng chú ý, FAO đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng giá xuất khẩu mạnh nhất, đạt đỉnh 16 tháng do lượng tồn kho sau thu hoạch giảm. Tại Thái Lan, những lo ngại về hiện tượng El Niño gây ảnh hưởng đến sản lượng vụ tới cùng nhu cầu tích cực từ Đông Nam Á đã đẩy giá chào bán tăng vọt.

Các chuyên gia dự báo, thị trường gạo thế giới sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu cao từ châu Á và châu Phi trong khi nguồn cung tại các nước xuất khẩu chủ chốt chưa có dấu hiệu cải thiện ngay lập tức.