Giá gạo thế giới tháng 9/2025 có xu hướng giảm, thị trường xuất khẩu Việt Nam ổn định Báo cáo thị trường lúa gạo tháng 9/2025 cho thấy xu hướng giảm giá chung trên toàn cầu dù có những biến động cục bộ tại Ấn Độ và Thái Lan, trong khi nhu cầu từ Philippines vẫn ở mức cao.

Thị trường lúa gạo thế giới trong tháng 9/2025 ghi nhận những diễn biến phức tạp với biên độ dao động mạnh tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Theo các báo cáo phân tích mới nhất, mặc dù có những thời điểm biến động cục bộ, xu hướng chung của giá gạo toàn cầu đang dịch chuyển theo chiều hướng giảm. Điều này đặt ra cả thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Thái Lan.

Diễn biến giá gạo tại các thị trường trọng điểm

Tại Ấn Độ, quốc gia đóng vai trò then chốt trong nguồn cung gạo toàn cầu, giá gạo đồ 5% tấm đã có những điều chỉnh đáng kể. Các chính sách về thuế xuất khẩu và hạn ngạch của chính phủ nước này tiếp tục là nhân tố chính chi phối giá thành. Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu cũng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ do áp lực cạnh tranh và sự thay đổi trong tỷ giá đồng Baht.

Phân tích diễn biến thị trường lúa gạo trong nước và quốc tế tháng 9/2025.

Đối với thị trường Việt Nam, giá gạo xuất khẩu duy trì được đà ổn định so với các đối thủ cạnh tranh. Gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn giữ được vị thế nhờ chất lượng ổn định và các hợp đồng đã ký kết từ trước. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng giá lúa gạo trong nước có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp từ đà giảm chung của thị trường thế giới trong giai đoạn cuối năm.

Tình hình cung ứng và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu

Về phía nguồn cung, bên cạnh ba cường quốc xuất khẩu là Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam, Campuchia cũng đang nổi lên như một nguồn cung bổ sung quan trọng. Sự dồi dào về sản lượng trong niên vụ hiện tại đã góp phần hạ nhiệt áp lực lên giá thành toàn cầu.

Ngược lại, về phía nhu cầu, các quốc gia nhập khẩu lớn đang có những chiến lược khác nhau:

Philippines: Tiếp tục duy trì nhu cầu nhập khẩu lớn để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và kiểm soát lạm phát thực phẩm.

Tiếp tục duy trì nhu cầu nhập khẩu lớn để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và kiểm soát lạm phát thực phẩm. Nhật Bản: Ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong việc nhập khẩu gạo, một phần do nhu cầu tiêu dùng nội địa và điều chỉnh dự trữ chiến lược.

Ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong việc nhập khẩu gạo, một phần do nhu cầu tiêu dùng nội địa và điều chỉnh dự trữ chiến lược. Indonesia: Cơ quan hậu cần quốc gia (Bulog) vẫn đang tích cực thu mua từ thị trường quốc tế để làm đầy kho dự trữ chính phủ.

Cơ quan hậu cần quốc gia (Bulog) vẫn đang tích cực thu mua từ thị trường quốc tế để làm đầy kho dự trữ chính phủ. Kyrgyzstan: Xuất hiện như một thị trường ngách tiềm năng với nhu cầu nhập khẩu đang dần được cải thiện.

Dự báo thị trường và triển vọng niên vụ 2024/25

Dựa trên dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào tháng 9/2025, triển vọng niên vụ 2024/25 cho thấy cán cân cung - cầu gạo thế giới sẽ có sự dịch chuyển. Sản lượng lúa gạo toàn cầu (quy gạo xay xát) dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định, tuy nhiên mức tiêu thụ cũng tăng tương ứng, giữ cho tồn kho cuối kỳ ở mức an toàn nhưng không quá dư thừa.

Trong ngắn hạn, giá gạo thế giới khó có khả năng tăng đột biến do nguồn cung từ Ấn Độ đang có dấu hiệu nới lỏng hơn. Đối với Việt Nam, việc tập trung vào các loại gạo thơm và gạo chất lượng cao sẽ là chìa khóa để duy trì giá trị xuất khẩu trong bối cảnh giá gạo trắng thông thường đang chịu áp lực giảm. Nhìn chung, thị trường lúa gạo cuối năm 2025 sẽ phụ thuộc lớn vào các quyết định chính sách của Ấn Độ và diễn biến thời tiết tại các khu vực canh tác trọng điểm ở Châu Á.