Giá gạo xuất khẩu châu Á 6/3/2026: Ấn Độ và Thái Lan giảm nhẹ, Việt Nam duy trì ổn định Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan giảm nhẹ vào tuần tới 6/3/2026 do áp lực nguồn cung, trong khi gạo Việt Nam duy trì ổn định ở mức 360-365 USD/tấn dù đang vào vụ thu hoạch.

Thị trường lúa gạo châu Á trong tuần kết thúc ngày 6/3/2026 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ và Thái Lan. Trong khi đó, giá gạo Việt Nam vẫn duy trì đà ổn định bất chấp những biến động về chi phí vận tải và áp lực cạnh tranh trong khu vực.

Bảng giá gạo xuất khẩu tham khảo ngày 6/3/2026

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) So với tuần trước Ấn Độ Gạo đồ 5% tấm 348 - 353 Giảm Việt Nam Gạo trắng 5% tấm 360 - 365 Ổn định Thái Lan Gạo trắng 5% tấm ~380 Giảm

Ấn Độ: Tỷ giá và nguồn cung dồi dào đẩy giá giảm

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm hiện được chào bán ở mức 348 - 353 USD/tấn, thấp hơn so với mức 350 - 356 USD/tấn của tuần trước. Cùng với đó, gạo trắng 5% tấm được giao dịch quanh ngưỡng 346 - 351 USD/tấn. Theo các thương nhân, việc đồng rupee suy yếu đã giúp các doanh nghiệp xuất khẩu có thêm dư địa để điều chỉnh giá bán cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, nhu cầu mua từ thị trường nước ngoài hiện vẫn khá chậm. Bên cạnh đó, một lượng lớn gạo basmati đang tồn đọng tại các cảng và trên đường vận chuyển do chi phí vận tải quốc tế tăng cao, khiến tiến độ thực hiện các hợp đồng bị gián đoạn.

Việt Nam: Thị trường trầm lắng dù nguồn cung tăng

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm giữ mức giá ổn định từ 360 - 365 USD/tấn, gần như không đổi so với tuần trước. Hoạt động giao dịch hiện khá trầm lắng do nhiều khách hàng có tâm lý chờ đợi giá giảm thêm trước khi ký kết các hợp đồng mới. Hiện nay, nguồn cung trong nước đang có xu hướng tăng lên khi vụ thu hoạch Đông Xuân tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đi vào giai đoạn cao điểm.

Số liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 2 vừa qua, các cảng phía Nam Việt Nam đã bốc xếp hơn 382.000 tấn gạo xuất khẩu, phần lớn hướng tới thị trường Philippines và châu Phi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lo ngại chi phí vận chuyển quốc tế, phí bảo hiểm hàng hải và giá nhiên liệu tăng cao đang gây áp lực lớn lên giá thành xuất khẩu, đặc biệt là các tuyến vận tải xa.

Thái Lan và Bangladesh: Áp lực cạnh tranh và nhu cầu nội địa

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm hiện được chào bán khoảng 380 USD/tấn, giảm 5 USD so với mức 385 USD/tấn của tuần trước đó. Các thương nhân tại Bangkok nhận định rằng giá gạo Ấn Độ đang có tính cạnh tranh cao hơn, tạo áp lực buộc gạo Thái Lan phải điều chỉnh. Ngoài ra, những cảnh báo về hiện tượng El Niño cũng đang được theo dõi sát sao vì có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo trong tương lai.

Ngược lại với xu hướng giảm của khu vực, giá gạo tại Bangladesh vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu nội địa lớn. Mặc dù Chính phủ nước này đã tăng cường nhập khẩu và cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia, nhưng giá gạo trong nước vẫn tiếp tục tăng, buộc cơ quan chức năng phải triển khai thêm các biện pháp kiểm soát và ổn định thị trường.