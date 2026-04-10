Giá gạo xuất khẩu châu Á phiên 10/04/2026: Gạo Thái Lan chạm mốc 440 USD/tấn Thị trường lúa gạo châu Á ghi nhận xu hướng tăng giá do đồng nội tệ mạnh và chi phí đầu vào leo thang, riêng giá gạo Việt Nam duy trì ổn định ở mức 380 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu tại các trung tâm giao dịch lớn ở châu Á ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/04/2026. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ cải thiện, sự lên giá của các đồng nội tệ và áp lực từ chi phí vận hành, vật tư nông nghiệp tăng cao tại các quốc gia sản xuất chính.

Diễn biến giá gạo tại các thị trường trọng điểm

Tại Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giá gạo đồ 5% tấm được niêm yết ở mức 344-350 USD/tấn, tăng nhẹ so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm cũng ghi nhận dao động trong khoảng 338-344 USD/tấn. Theo các chuyên gia phân tích, đồng rupee tăng mạnh đã buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải điều chỉnh giá bán để bảo đảm biên lợi nhuận, đồng thời nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu đang dần hồi phục.

Thị trường Thái Lan chứng kiến biến động giá mạnh nhất khi gạo 5% tấm tăng lên mức 410-440 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với các phiên trước. Nguyên nhân chính do chi phí vận chuyển, giá nhiên liệu và giá lúa nội địa tăng cao, kết hợp với sức mạnh của đồng baht. Bên cạnh đó, nguồn cung tại Thái Lan đang bị hạn chế bởi mùa khô, khiến một số nông dân tạm ngừng sản xuất do lợi nhuận thấp.

Hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam tăng trưởng mạnh

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giữ ở mức ổn định từ 375-380 USD/tấn. Dù giá không biến động nhiều, nhưng hoạt động giao dịch trên thị trường diễn ra sôi động. Nhiều khách hàng quốc tế đã tăng cường mua dự trữ do lo ngại chi phí vận chuyển và giá phân bón có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Quốc gia Loại gạo Mức giá (USD/tấn) Ấn Độ Gạo đồ 5% tấm 344 - 350 Việt Nam Gạo trắng 5% tấm 375 - 380 Thái Lan Gạo trắng 5% tấm 410 - 440

Dữ liệu thị trường cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 3 đạt khoảng 1 triệu tấn, tăng 62,3% so với tháng 2. Tuy nhiên, tính chung quý I/2026, tổng khối lượng xuất khẩu vẫn giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo vẫn duy trì ở mức cao do tình trạng thiếu nhiên liệu tại các khu vực nông thôn, gây khó khăn cho việc bơm tưới phục vụ canh tác.

Dự báo thị trường ngắn hạn

Các chuyên gia nhận định giá gạo châu Á có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong ngắn hạn nếu tình trạng chi phí đầu vào và logistics không được cải thiện. Sự chênh lệch giá giữa các nguồn cung có thể dẫn đến sự dịch chuyển nhu cầu từ Thái Lan sang các nguồn gạo có giá cạnh tranh hơn như Việt Nam hoặc Ấn Độ trong các phiên giao dịch kế tiếp.