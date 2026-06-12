Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ, thị trường lúa gạo ngày 12/6 duy trì ổn định Trong phiên giao dịch ngày 12/6, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm khoảng 100 đồng/kg, trong khi giá lúa tươi và gạo thành phẩm đi ngang.

Thị trường lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 12/6 ghi nhận sự phân hóa nhẹ giữa các phân khúc. Trong khi giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu có xu hướng điều chỉnh giảm ở một số chủng loại, mặt bằng giá lúa tươi và gạo thành phẩm vẫn duy trì mức ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Biến động giá gạo nguyên liệu và thành phẩm

Theo số liệu cập nhật, giá gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, hiện được giao dịch phổ biến từ 9.100 - 9.200 đồng/kg. Đây là mức giảm duy nhất được ghi nhận trong nhóm gạo nguyên liệu phiên này. Các mặt hàng khác như IR 50404 và OM 5451 tiếp tục giữ giá ổn định.

Loại mặt hàng Mức giá (VND/kg) Gạo nguyên liệu IR 50404 8.700 - 8.880 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo thành phẩm IR 50404 10.750 - 10.900

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại gạo thơm phổ biến như Hương Lài, Nàng Hoa và Nhật ổn định ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức giá cao nhất thị trường với khoảng 28.000 đồng/kg.

Thị trường lúa tươi và tình hình thu hoạch

Giá thu mua lúa tươi tại các địa phương hầu như không thay đổi. Tại An Giang và Đồng Tháp, lượng lúa Hè Thu chào bán bắt đầu tăng nhưng tốc độ giao dịch còn chậm do thương lái duy trì tâm lý mua dè dặt.

Lúa OM 18 và Đài Thơm 8: 6.400 - 6.500 đồng/kg.

6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 5451: 5.700 - 5.800 đồng/kg.

5.700 - 5.800 đồng/kg. Lúa IR 50404: 5.500 - 5.600 đồng/kg.

Tại các khu vực khác như Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới đang rải rác đưa ra thị trường, tuy nhiên sức mua mới vẫn chưa thực sự sôi động như kỳ vọng của người nông dân.

Diễn biến thị trường xuất khẩu quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine hiện được chào bán trong khoảng 509 - 513 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm duy trì mức 490 - 495 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá gạo Việt Nam vẫn đang giữ khoảng cách chênh lệch lớn so với các đối thủ trong khu vực. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động từ 460 - 464 USD/tấn, trong khi gạo cùng phẩm cấp của Ấn Độ chỉ ở mức 342 - 346 USD/tấn. Sự ổn định về giá của gạo Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh tốt ở phân khúc gạo chất lượng cao trên thị trường toàn cầu.