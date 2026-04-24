Giá gạo xuất khẩu Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn, giao dịch nội địa khởi sắc ngày 24/04 Ngày 24/04, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tăng lên mức 490-500 USD/tấn. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định trong khi giao dịch gạo thành phẩm có xu hướng tích cực.

Thị trường lúa gạo ngày 24/04 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận mặt bằng giá lúa ổn định trong khi giá gạo xuất khẩu tiếp tục đà tăng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhu cầu từ thị trường quốc tế cải thiện đã đẩy giá gạo 5% tấm của Việt Nam lên mức cao nhất 500 USD/tấn, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Biến động giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tại các địa phương như An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp, giá lúa tươi duy trì trong biên độ hẹp. Nguồn cung lúa tại nhiều nơi chưa thực sự dồi dào, trong khi nông dân tại một số khu vực như tỉnh Tây Ninh có xu hướng giữ giá cao, khiến tốc độ giao dịch vẫn còn chậm.

Chủng loại lúa Giá thu mua (VND/kg) OM 18 6.000 – 6.200 Đài Thơm 8 6.000 – 6.100 OM 5451 5.800 – 5.900 IR 50404 5.500 – 5.600 OM 34 5.100 – 5.200

Thị trường gạo nội địa và phụ phẩm

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hiện dao động phổ biến từ 8.000 đến 8.900 VND/kg tùy chủng loại. Đáng chú ý, gạo thành phẩm IR 504 ghi nhận mức tăng khoảng 300 VND/kg so với ngày trước đó, cho thấy sự cải thiện về nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Tại Đồng Tháp, hoạt động thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu đối với gạo đẹp vẫn duy trì ổn định. Trong khi đó, các mặt hàng phụ phẩm như tấm 2 giữ giá ở mức 7.250 – 7.350 VND/kg; cám dao động khoảng 10.500 – 11.500 VND/kg. Trên thị trường bán lẻ, gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất 28.000 VND/kg, các loại gạo thơm phổ biến từ 20.000 – 22.000 VND/kg.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với khu vực

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận sự bứt phá so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine hiện được chào bán quanh mức 486 – 490 USD/tấn. Gạo 5% tấm dao động từ 490 – 500 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 336 – 340 USD/tấn.

Mức giá này của Việt Nam hiện đang cao hơn đáng kể so với các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm đạt khoảng 388 – 392 USD/tấn, còn tại Ấn Độ, mức giá tương ứng chỉ dao động từ 346 – 350 USD/tấn. Diễn biến này phản ánh nhu cầu và chất lượng gạo Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.