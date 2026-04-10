Giá gạo xuất khẩu Việt Nam quý I/2026 đạt 1,1 tỷ USD, đối mặt áp lực chi phí vận tải Dù kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, giá gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 360-365 USD/tấn trong bối cảnh chi phí logistics gia tăng do xung đột địa chính trị.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý I/2026 ước đạt 2,2 triệu tấn với kim ngạch 1,1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, con số này thể hiện mức giảm 4,4% về lượng và 12,2% về giá trị. Riêng trong tháng 3/2026, khối lượng xuất khẩu ước đạt 0,9 triệu tấn, tương ứng 464 triệu USD.

Hoạt động xuất khẩu gạo tại cảng biển Việt Nam trong quý I/2026

Diễn biến giá gạo trên thị trường quốc tế

Dẫn nguồn tin từ Reuters, giá gạo thế giới trong tháng 3/2026 ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào và đồng Rupee mất giá, giá gạo Việt Nam vẫn giữ được đà ổn định.

Loại gạo Thị trường Giá chào bán (USD/tấn) Biến động Gạo đồ 5% tấm Ấn Độ 348 - 353 Giảm 3 USD Gạo trắng 5% tấm Ấn Độ 346 - 351 Ổn định Gạo 5% tấm Việt Nam 360 - 365 Ổn định

Đáng chú ý, dù xung đột tại khu vực Trung Đông chưa ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng hàng hóa từ Việt Nam sang châu Phi, nhưng chi phí vận chuyển đã tăng đáng kể. Các chuyên gia nhận định, chi phí nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải gia tăng đang gây áp lực lên lợi nhuận của doanh nghiệp và làm chậm tiến độ giao dịch.

Thị trường nội địa và giá lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tại thị trường trong nước, giá gạo tại các khu vực trọng điểm như tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp duy trì sự ổn định trong phân khúc bán lẻ nhưng có sự điều chỉnh nhẹ ở phân khúc nguyên liệu.

Tại tỉnh An Giang: Gạo thường ổn định ở mức 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine giữ mức 15.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đồng Tháp: Gạo IR 50404 ghi nhận mức 13.800 đồng/kg; gạo IR 64 đạt 14.500 đồng/kg. Phân khúc cao cấp như gạo Nàng Thơm và gạo thơm Jasmine lần lượt ở mức 20.000 đồng/kg và 18.000 đồng/kg.

Giá nguyên liệu: Giá thu mua gạo thành phẩm tăng nhẹ 100 đồng/kg. Cụ thể, gạo 5% tấm đạt 14.200 đồng/kg và gạo 25% tấm đạt 13.200 đồng/kg.

Dự báo trong đầu quý II/2026, giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể giảm nhẹ khi vụ Đông Xuân bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu để dự trữ lương thực từ các đối tác quốc tế trước biến động địa chính trị sẽ là yếu tố then chốt giúp giá cả sớm ổn định trở lại.

Chiến lược thúc đẩy xuất khẩu và tận dụng các hiệp định FTA

Trước bối cảnh thị trường nhiều biến động, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT nhằm tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu đưa mặt hàng gạo vào lộ trình triển khai Đề án Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) ngay trong nửa đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh để sửa đổi danh mục gạo thơm được hưởng hạn ngạch thuế quan theo hiệp định EVFTA và UKVFTA. Việc tối ưu hóa các ưu đãi thuế quan được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng cạnh tranh cho gạo Việt tại các thị trường khó tính.

Song song với các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, công tác quản lý thị trường nội địa cũng được siết chặt. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại và vi phạm về xuất xứ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thị trường.