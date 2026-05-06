Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên 420 USD/tấn do lo ngại hiện tượng El Nino Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng khoảng 10 USD/tấn trong tuần qua. Thị trường lo ngại hiện tượng El Nino ảnh hưởng đến sản lượng lương thực tại châu Á và gây áp lực lên nguồn cung khu vực.

Giá gạo xuất khẩu từ các trung tâm nông nghiệp lớn tại châu Á đang ghi nhận những biến động trái chiều, với xu hướng tăng nhẹ tại Việt Nam do các dự báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo ghi nhận, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415 - 420 USD/tấn, tăng so với mức 405 - 410 USD/tấn của tuần trước.

Diễn biến giá gạo tại các thị trường trọng điểm

Thị trường gạo khu vực đang chịu áp lực từ các dự báo khí hậu. Tại Việt Nam, một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết mức giá tăng chủ yếu do tâm lý lo ngại hiện tượng El Nino sẽ làm giảm năng suất lúa gạo trên toàn châu Á. Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm lại có xu hướng giảm nhẹ, hiện ở mức 450 USD/tấn so với khoảng 450 - 460 USD/tấn của tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này vẫn được đánh giá là cao do chi phí gạo tấm dùng cho chăn nuôi gia tăng.

Ngược lại, giá gạo tại Ấn Độ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định nhờ nguồn cung dồi dào. Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của quốc gia này giữ mức 337 - 345 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm dao động từ 338 - 344 USD/tấn. Các thương nhân tại New Delhi lưu ý rằng dù nhu cầu ở mức vừa phải, sự ổn định của nguồn cung nội địa đã giúp giá gạo Ấn Độ không bị cuốn theo làn sóng tăng giá chung của khu vực.

Rủi ro từ hiện tượng El Nino và thiên tai

Yếu tố thời tiết đang trở thành biến số quan trọng nhất đối với thị trường lương thực. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo có 80% khả năng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, và 90% khả năng kéo dài ít nhất đến tháng 11 năm nay. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia chịu tác động trực tiếp từ các hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Tại Bangladesh, tình hình nguồn cung trở nên căng thẳng hơn khi nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch. Thêm vào đó, những trận mưa lớn trước mùa gió mùa đã làm hư hại hơn 200.000 tấn gạo, thắt chặt thêm lượng hàng dự trữ trong nước và đẩy giá bán lên cao.

Thống kê xuất khẩu gạo của Việt Nam

Mặc dù đối mặt với những lo ngại về sản lượng tương lai, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực:

Tháng 5: Đạt 925.000 tấn (tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái).

Đạt 925.000 tấn (tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái). Tổng 5 tháng đầu năm: Đạt 4,3 triệu tấn (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước).

Dưới đây là bảng so sánh giá gạo 5% tấm tại các thị trường xuất khẩu chính:

Quốc gia Loại gạo Giá hiện tại (USD/tấn) Biến động tuần Việt Nam 5% tấm 415 - 420 Tăng Ấn Độ Trắng 5% tấm 338 - 344 Ổn định Thái Lan 5% tấm 450 Giảm nhẹ

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn thận trọng. Các thương nhân và nhà nhập khẩu hiện đang chờ đợi những đánh giá cụ thể hơn về kết quả vụ thu hoạch tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 3 tháng tới, để xác định rõ mức độ ảnh hưởng của El Nino đối với nguồn cung toàn cầu.