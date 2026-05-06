Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên 420 USD/tấn trước áp lực từ hiện tượng El Nino Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng khoảng 10 USD/tấn trong tuần này do lo ngại El Nino ảnh hưởng đến nguồn cung châu Á, trong khi giá gạo tại Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng ổn định.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 415 - 420 USD/tấn, tăng đáng kể so với biên độ 405 - 410 USD/tấn ghi nhận vào tuần trước. Theo các thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh, đà tăng này phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường về việc hiện tượng El Nino có thể làm sụt giảm sản lượng lúa gạo tại các quốc gia sản xuất trọng điểm ở châu Á.

Tác động của yếu tố thời tiết đến nguồn cung khu vực

Dữ liệu từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) chỉ ra rằng có 80% khả năng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, và xác suất hiện tượng này kéo dài ít nhất đến tháng 11 lên tới 90%. Việt Nam, với tư cách là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan, đang đứng trước áp lực phải cân đối nguồn cung cho các hợp đồng xuất khẩu.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định bất chấp những lo ngại về thời tiết.

Bên cạnh yếu tố dự báo, số liệu thực tế cho thấy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trong tháng 5, lượng gạo xuất khẩu đạt 925.000 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 4,3 triệu tấn gạo, tăng 2,4% so với giai đoạn cùng kỳ năm 2024.

Diễn biến giá gạo tại các thị trường lớn khác

Trái ngược với đà tăng tại Việt Nam, giá gạo tại Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ do các yếu tố đặc thù về nguồn cung và nhu cầu nội địa.

Quốc gia Loại gạo Mức giá (USD/tấn) Biến động Việt Nam 5% tấm 415 - 420 Tăng Ấn Độ Đồ 5% tấm 337 - 345 Ổn định Ấn Độ Trắng 5% tấm 338 - 344 Ổn định Thái Lan 5% tấm 450 Giảm nhẹ

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm duy trì ở mức 337 - 345 USD/tấn nhờ nguồn cung trong nước dồi dào và nhu cầu từ các đối tác ở mức vừa phải. Một số thương nhân tại New Delhi nhận định rằng, dù các nước xuất khẩu khác đang nâng giá do lo ngại El Nino, Ấn Độ vẫn giữ được sự ổn định nhờ lượng dự trữ lớn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 450 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 450 - 460 USD/tấn của tuần trước. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại đây vẫn được đánh giá là cao do chi phí gạo tấm dùng cho chăn nuôi tăng, kéo theo chi phí chung của thị trường đi lên.

Thách thức tại Bangladesh

Trong khi đó, Bangladesh đang đối mặt với tình trạng thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng. Đợt nắng nóng kéo dài đang gây áp lực lên hoạt động thu hoạch, làm giảm năng suất và đẩy nhanh tình trạng mất nước của lúa. Ngoài ra, những trận mưa lớn trước mùa gió mùa đã làm hư hại hơn 200.000 tấn gạo, khiến giá lương thực tại quốc gia này tiếp tục neo ở mức cao.

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các khách hàng truyền thống bắt đầu chờ đợi kết quả đánh giá vụ mùa tiếp theo, dự kiến sẽ được thu hoạch trong khoảng ba tháng tới.