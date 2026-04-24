Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên 500 USD/tấn ngày 24/4 Thị trường lúa gạo ngày 24/4 ghi nhận giá gạo xuất khẩu 5% tấm đạt mức 490-500 USD/tấn. Tại nội địa, giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 duy trì ổn định quanh mốc 6.000 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo ngày 24/4 ghi nhận diễn biến tích cực khi giá gạo xuất khẩu tiếp tục xu hướng đi lên, trong khi giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Sự cải thiện về nhu cầu từ thị trường quốc tế là động lực chính thúc đẩy mặt bằng giá gạo thành phẩm tăng nhẹ.

Giá lúa tươi duy trì ổn định tại các địa phương

Theo cập nhật tại các tỉnh miền Tây, giá lúa tươi dao động trong biên độ hẹp với lượng giao dịch chưa thực sự dồi dào. Tại các khu vực như An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp, nông dân có xu hướng giữ giá cao đối với các diện tích lúa chưa thu hoạch.

Chủng loại lúa Giá tham khảo (VND/kg) OM 18 6.000–6.200 Đài Thơm 8 6.000–6.100 OM 5451 5.800–5.900 IR 50404 5.500–5.600 OM 34 5.100–5.200

Tại Tây Ninh, nguồn cung lúa hè thu sớm còn ít, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu mua số lượng lớn. Tình hình tương tự cũng ghi nhận tại Cà Mau và Vĩnh Long, nơi mặt bằng giá không có nhiều biến động so với phiên trước.

Thị trường gạo thành phẩm khởi sắc

Trái ngược với sự bình lặng của thị trường lúa tươi, giá gạo thành phẩm ghi nhận những nhịp điều chỉnh tăng. Gạo IR 504 đã nhích thêm khoảng 300 đồng/kg nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa và phục vụ chế biến tăng lên. Tại các nhà máy ở Sa Đéc, Đồng Tháp, hoạt động thu mua đối với các dòng gạo chất lượng cao diễn ra khá tích cực.

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hiện dao động phổ biến từ 8.000 đến 8.900 đồng/kg tùy theo chủng loại. Các doanh nghiệp xuất khẩu tại An Cư, Đồng Tháp vẫn duy trì nhu cầu thu mua ổn định đối với các lô hàng gạo đẹp đạt tiêu chuẩn.

Giá gạo xuất khẩu và diễn biến thế giới

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã có sự bứt phá so với đầu tuần. Cụ thể:

Gạo 5% tấm: 490–500 USD/tấn.

490–500 USD/tấn. Gạo Jasmine: 486–490 USD/tấn.

486–490 USD/tấn. Gạo 100% tấm: 336–340 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động quanh mức 388–392 USD/tấn, trong khi gạo Ấn Độ giữ mức 346–350 USD/tấn. Xu hướng tăng nhẹ trên diện rộng cho thấy nhu cầu lương thực toàn cầu đang dần hồi phục.

Phụ phẩm và thị trường bán lẻ

Giá các mặt hàng phụ phẩm như tấm và cám duy trì ở mức cao. Cụ thể, tấm 2 ổn định trong khoảng 7.250–7.350 đồng/kg, trong khi cám dao động từ 10.500–11.500 đồng/kg. Tại thị trường bán lẻ, các loại gạo thơm phổ biến có giá từ 20.000–22.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất tại 28.000 đồng/kg.