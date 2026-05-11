Thị trường Giá gas hôm nay 11/5/2026: Ở mức ổn định Giá gas hôm nay 11/5/2026 đang ở mức ổn định, đây là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng mua dự trữ hoặc chuyển đổi sang thương hiệu có giá cạnh tranh hơn

Giá gas chi tiết từng khu vực và từng thương hiệu hiện nay ra sao?

Giá gas hôm nay không biến động. Theo khu vực, Cần Thơ có giá thấp nhất: 550.000 đồng/bình 12kg, tiếp đến Đà Nẵng 587.000 đồng, TP HCM 592.000 đồng, Hải Phòng 596.160 đồng, Hà Nội 598.104 đồng.

Theo thương hiệu, Petrolimex giá thấp nhất (598.104 đồng), PV GAS Hà Nội 610.600 đồng, SAIGON PETRO 654.500 đồng, PV GAS TP HCM 667.081 đồng, Pacific Petro cao nhất 677.000 đồng.

Ngày 11/05/2026

Chênh lệch

Khu vực

Bình 12kg

Bình 48kg

Bình 12kg

Bình 48kg

Miền Bắc

Hà Nội

598.104

2.392.416

-

-

Hải Phòng

596.160

2.428.704

-

-

Miền trung

Đà Nẵng

587.000

2.263.000

-

-

Miền Nam

TP HCM

592.000

2.364.000

-

-

Cần Thơ

550.000

2.200.000

-

-



Ngày 11/05/2026

Chênh lệch

Thương hiệu

Khu vực

Bình 12kg

Bình 45kg

Bình 48 kg (gas công nghiệp)

Bình 12kg

Bình 45kg

Bình 48 kg (gas công nghiệp)

Petrolimex

Hà Nội

598.104

-

2.392.416

-

-

-

SAIGON PETRO

654.500

2.455.000

-

-

-

-

Pacific Petro

677.000

2.509.000

-

-

-

-

PV GAS

Hà Nội

610.600

2.289.750

-

-

-

-

TP HCM

667.081

2.501.509

-

-

-

-



Dự báo giá gas thế giới và trong nước 6 tháng cuối năm 2026

Giá gas thế giới đang được hỗ trợ từ việc EU nhập khẩu LNG Nga kỷ lục (tăng 17,2% trong 4 tháng đầu năm), giúp giá đi ngang. Tuy nhiên, từ tháng 7/2026, khi các lô hàng giao ngay bị cấm hoàn toàn (lệnh cấm giao ngay từ 25/4), nguồn cung từ Nga sẽ giảm dần. Cùng với đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz có thể làm gián đoạn nguồn LNG từ Qatar.

Các chuyên gia dự báo giá gas thế giới có thể tăng 5-8% vào quý 3/2026 và 10-15% vào quý 4/2026. Trong nước, giá gas bán lẻ thường điều chỉnh chậm hơn 1-2 tháng so với thế giới. Vì vậy, người dùng nên mua gas dự trữ (nếu có điều kiện) trong tháng 5 và tháng 6 để tránh đợt tăng giá dự kiến từ tháng 8/2026.

Giá gas nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam (LPG, LNG) sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động thị trường châu Âu. Hiện tại, các doanh nghiệp nên tận dụng giá thế giới đang ổn định để ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp từ Mỹ, Trung Đông, tránh phụ thuộc vào các nguồn hàng có rủi ro địa chính trị (Nga, Iran).

Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa nguồn cung và đầu tư kho chứa để bình ổn giá bán lẻ trong nước khi thị trường thế giới biến động. Nếu làm tốt, giá gas trong nước có thể chỉ tăng nhẹ (3-5%) thay vì 10-15% như dự báo.