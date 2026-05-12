Giá gas hôm nay 12/5/2026 tiếp tục ổn định

Quốc Duẩn 12/05/2026 11:16

Giá gas hôm nay 12/5/2026 tiếp tục ổn định tại Hà Nội, TP HCM và nhiều khu vực khác, bình 12kg thấp nhất 550.000 đồng

Giá gas hôm nay 12/5/2026 chưa ghi nhận biến động mới tại các khu vực khảo sát. Mặt bằng giá bán lẻ tiếp tục duy trì ổn định ở cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Giá bình gas 12kg hiện dao động từ 550.000 đồng đến 677.000 đồng tùy thương hiệu và khu vực.

Giá gas miền Bắc và miền Nam ổn định

Tại Hà Nội, giá gas Petrolimex hôm nay giữ nguyên ở mức 598.104 đồng/bình 12kg và 2.392.416 đồng/bình 48kg.

Hải Phòng tiếp tục duy trì mức giá 596.160 đồng cho bình 12kg và 2.428.704 đồng cho bình 48kg.

Tại TP HCM, giá gas 12kg hiện ở mức 592.000 đồng, còn bình 48kg duy trì 2.364.000 đồng.

Cần Thơ vẫn là địa phương có giá gas thấp nhất trong bảng khảo sát với 550.000 đồng/bình 12kg.

Khu vực Giá bình 12kg Giá bình 48kg
Hà Nội598.104 đồng2.392.416 đồng
Hải Phòng596.160 đồng2.428.704 đồng
Đà Nẵng587.000 đồng2.263.000 đồng
TP HCM592.000 đồng2.364.000 đồng
Cần Thơ550.000 đồng2.200.000 đồng
Giá gas các thương hiệu lớn

Giá gas SAIGON PETRO hôm nay được niêm yết ở mức 654.500 đồng/bình 12kg và 2.455.000 đồng/bình 45kg.

Pacific Petro tiếp tục dẫn đầu về giá bán với mức 677.000 đồng/bình 12kg.

PV GAS tại Hà Nội giữ mức 610.600 đồng/bình 12kg, thấp hơn khoảng 56.000 đồng so với giá PV GAS tại TP HCM.

Tại TP HCM, PV GAS hiện bán bình 12kg với giá 667.081 đồng và bình 45kg ở mức 2.501.509 đồng.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực gì?

Theo Oilprice, thị trường nhiên liệu máy bay toàn cầu đang chịu áp lực lớn do chiến sự Trung Đông kéo dài.

Lượng khách qua sân bay Heathrow trong tháng 4 giảm 5%, phản ánh sự ảnh hưởng của giá nhiên liệu và bất ổn địa chính trị.

Nhiều hãng hàng không cho biết giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh đã làm chi phí vận hành leo thang nhanh chóng.

Dự báo giá gas thời gian tới

Nhiều doanh nghiệp dự báo giá gas trong nước sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn nếu giá dầu thế giới chưa tăng mạnh trở lại.

Tổng kết phiên 12/5, giá gas trên thị trường nội địa tiếp tục duy trì mặt bằng cân bằng, chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh lớn.

