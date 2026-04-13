Thị trường Giá gas hôm nay 13/4/2026: Petrolimex tăng nhẹ Giá gas hôm nay 13/4/2026 đi ngang tại hầu hết khu vực. Giá gas Petrolimex bình 12kg tăng 1.000 đồng lên 629.208 đồng

Giá gas hôm nay 13/4/2026 ghi nhận xu hướng đi ngang so với ngày 10/4 tại hầu hết các khu vực và thương hiệu, chỉ có một biến động nhỏ: giá gas Petrolimex bình 12kg tăng 1.000 đồng lên 629.208 đồng. Các thương hiệu còn lại và giá bình 48kg vẫn giữ nguyên.

Giá gas hôm nay theo khu vực

Giá gas hôm nay tại miền Bắc ổn định. Tại Hà Nội, bình gas 12kg có giá 629.208 đồng, bình 48kg là 2.516.832 đồng.

Tại Hải Phòng, giá gas hôm nay cao hơn một chút: bình 12kg là 638.928 đồng, bình 48kg là 2.540.160 đồng.

Tại miền Trung, giá gas hôm nay ở Đà Nẵng là 596.000 đồng cho bình 12kg và 2.299.000 đồng cho bình 48kg.

Tại miền Nam, TP HCM có giá gas hôm nay bình 12kg là 612.000 đồng, bình 48kg là 2.444.000 đồng.

Riêng Cần Thơ có giá thấp nhất: bình 12kg chỉ 550.000 đồng, bình 48kg là 2.200.000 đồng. Tất cả các mức giá này đều không thay đổi so với ngày 10/4.

Giá gas hôm nay theo thương hiệu

Giá gas hôm nay của thương hiệu Petrolimex ghi nhận mức tăng nhẹ. Cụ thể, giá gas Petrolimex bình 12kg là 629.208 đồng, tăng 1.000 đồng so với ngày 10/4. Bình 48kg (gas công nghiệp) vẫn giữ nguyên 2.516.832 đồng.

Thương hiệu SAIGON PETRO niêm yết giá gas hôm nay bình 12kg ở mức 654.500 đồng và bình 45kg là 2.455.000 đồng, không đổi.

Pacific Petro có giá bình 12kg là 650.000 đồng và bình 45kg là 2.408.000 đồng, ổn định.

PV GAS có sự phân biệt theo khu vực: tại Hà Nội, giá gas hôm nay bình 12kg là 610.200 đồng, bình 45kg là 2.288.250 đồng; tại TP HCM, bình 12kg là 660.081 đồng, bình 45kg là 2.475.259 đồng (giảm 10 đồng so với ngày 10/4, mức giảm không đáng kể).

Nguyên nhân giá gas tăng cao trong thời gian qua

Theo thông tin từ Petrovietnam, nguyên nhân chính khiến giá gas liên tục tăng cao là xung đột tại Trung Đông kéo theo việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Khoảng 70% nguồn cung LPG của Việt Nam đến từ khu vực Trung Á, vì vậy nguồn cung trở nên khan hiếm. So với thời điểm trước xung đột, giá dầu Brent tăng gấp rưỡi, giá LPG tăng gấp đôi, còn giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng từ 2 đến 3 lần.

Các chi phí vận chuyển đường thủy, bảo hiểm tàu và chi phí hoán đổi nguồn thay thế từ Mỹ, Australia, Đông Nam Á cũng tăng mạnh.

Ngoài ra, các nước có nhu cầu LPG lớn như Trung Quốc, Ấn Độ tăng cường mua tích trữ, đẩy phụ phí thị trường LPG tại châu Á lên cao kỷ lục, gấp 10-15 lần so với thời điểm trước xung đột.

Giải pháp đảm bảo nguồn cung gas trong nước

Trước tình hình này, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã tập trung vào hai nhóm giải pháp: tăng cường nội lực và đa dạng hóa nguồn cung. PV GAS đã phối hợp để tăng tối đa huy động khí nội địa về bờ, điều chỉnh vận hành các nhà máy xử lý khí nhằm tăng sản lượng LPG và condensate.

Công ty cũng cân đối tồn kho hợp lý, ưu tiên nguồn hàng nhập khẩu cho nhu cầu công nghiệp và dân dụng. Bên cạnh đó, PV GAS đa dạng nguồn hàng từ Mỹ, Australia, Đông Á, Đông Nam Á để thay thế nguồn thiếu hụt từ Trung Đông, đồng thời tăng cường cung cấp các sản phẩm khí nội địa như khí đường ống, CNG để thay thế LPG cho khách hàng công nghiệp.