Thị trường Giá gas hôm nay 13/5/2026: Bình gas 12kg tại Hà Nội giữ giá Giá gas hôm nay 13/5/2026 tiếp tục ổn định tại nhiều khu vực, bình gas 12kg tại Hà Nội giữ mức 598.104 đồng

Giá gas hôm nay 13/5/2026 tiếp tục đi ngang tại hầu hết khu vực trên cả nước. Các thương hiệu lớn chưa điều chỉnh giá bán lẻ so với phiên trước.

Thị trường gas hiện duy trì trạng thái cân bằng dù giá LNG quốc tế vẫn tăng mạnh do nguồn cung Trung Đông bị gián đoạn.

Giá gas theo khu vực ngày 13/5

Khu vực Bình 12kg Bình 48kg Biến động Hà Nội 598.104 đồng 2.392.416 đồng Không đổi Hải Phòng 596.160 đồng 2.428.704 đồng Không đổi Đà Nẵng 587.000 đồng 2.263.000 đồng Không đổi TP HCM 592.000 đồng 2.364.000 đồng Không đổi Cần Thơ 550.000 đồng 2.200.000 đồng Không đổi

Giá gas thương hiệu nào cao nhất?

Pacific Petro hiện là thương hiệu có giá gas 12kg cao nhất trong nhóm khảo sát với mức 677.000 đồng.

SAIGON PETRO đang bán bình 12kg ở mức 654.500 đồng và bình 45kg ở mức 2.455.000 đồng.

PV GAS tại TP HCM hiện cao hơn khoảng 69.000 đồng so với Petrolimex Hà Nội ở dòng bình 12kg.

Thị trường năng lượng toàn cầu có gì đáng chú ý?

Giá LNG tại châu Á đang tăng mạnh do nguồn cung từ Trung Đông giảm đáng kể.

Nhật Bản và Hàn Quốc hiện tăng mạnh sử dụng than đá để thay thế khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Tại Nhật Bản, sản lượng điện than tháng 4 tăng 11,1%, còn điện khí giảm 13%.

Giới phân tích cho rằng giá LNG cao đang gây áp lực lớn lên chi phí năng lượng toàn cầu.

Tổng kết thị trường gas

Nhiều chuyên gia dự báo giá gas trong nước có thể tiếp tục ổn định trong ngắn hạn nếu nguồn cung không bị gián đoạn thêm.

Tổng kết phiên 13/5, thị trường gas trong nước tiếp tục đi ngang tại nhiều khu vực lớn dù thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động.