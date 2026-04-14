Thị trường Giá gas hôm nay 14/4/2026: Cập nhật mới nhất tại TP.HCM và các tỉnh Giá gas hôm nay 14/4/2026 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam giảm mạnh, giá bán lẻ bình 12kg còn khoảng 619.000–627.500 đồng

Giá gas hôm nay 14/4/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam. Giá gas là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh của các hộ gia đình, quán ăn.

Theo số liệu từ các doanh nghiệp phân phối, giá gas hôm nay 14/4/2026 đã giảm từ 10.000–75.000 đồng tùy loại bình.

Giá gas của Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco hiện không vượt quá 343.500 đồng/bình 6kg, 627.500 đồng/bình 12kg và 2.352.000 đồng/bình 45kg.

Giá gas của VT Gas

Giá gas hôm nay 14/4 của VT Gas tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh: bình 12kg giảm 20.000 đồng còn 619.400 đồng, bình 45kg giảm 75.000 đồng còn 2.323.100 đồng.

Tại Lâm Đồng, giá gas VT Gas bình 12kg còn 626.400 đồng và bình 45kg còn 2.349.300 đồng.

Giá gas của Gas South

Giá gas hôm nay 14/4 của Gas South tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh: bình 12kg còn 619.000 đồng, bình 45kg còn 2.323.100 đồng.

Tuy nhiên, tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung, giá gas vẫn giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước.

Bảng giá gas hôm nay 14/4/2026

Thương hiệu Bình 6kg Bình 12kg Bình 45kg Gas City Petro / Vinapacific / Vimexco 343.500 đồng 627.500 đồng 2.352.000 đồng VT Gas (TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh) - 619.400 đồng 2.323.100 đồng VT Gas (Lâm Đồng) - 626.400 đồng 2.349.300 đồng Gas South (TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh) - 619.000 đồng 2.323.100 đồng

Nguyên nhân giá gas giảm

Nguyên nhân chính là giá xăng dầu thế giới đi xuống so với tháng 3/2026. Sau cú sốc tăng gần 100.000 đồng/bình 12kg vào ngày 1/4, nhiều đại lý đã chủ động giảm giá để chia sẻ áp lực chi phí với người tiêu dùng.

Giá gas vẫn duy trì ở mức cao hơn 600.000 đồng/bình 12kg, khiến nhiều gia đình chuyển sang sử dụng bếp điện. Các quán ăn cũng có xu hướng dùng bếp điện hoặc than đá để tiết kiệm chi phí, dẫn đến sức mua gas giảm rõ rệt.

Giá gas là yếu tố quan trọng phản ánh biến động năng lượng toàn cầu, và trong thời gian tới có thể tiếp tục điều chỉnh theo thị trường. Người tiêu dùng nên theo dõi sát để lựa chọn phương án tiết kiệm chi phí hợp lý.