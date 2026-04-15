Thị trường Giá gas hôm nay 15/4/2026: Duy trì mức cao Giá gas hôm nay 15/4/2026 tại Việt Nam tiếp tục duy trì mức cao, bình 12kg dao động 629.000–640.000 đồng, phản ánh áp lực nguồn cung LNG toàn cầu

Giá gas hôm nay 15/4/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng cao trên diện rộng. Giá gas là chỉ báo quan trọng cho thị trường năng lượng, phản ánh rõ áp lực từ nguồn cung LNG toàn cầu và tình trạng gián đoạn vận chuyển tại các tuyến hàng hải chiến lược.

Giá gas trong nước ngày 15/4

Giá gas trong nước hiện dao động từ 629.000 – 640.000 đồng/bình 12kg tại các thành phố lớn. Theo số liệu, tại Hà Nội giá gas dân dụng loại 12kg ở mức 629.000 đồng, còn tại Hải Phòng phổ biến gần 639.000 đồng. Bình gas công nghiệp 48kg đã vượt mốc 2,5 triệu đồng, cho thấy chi phí nhiên liệu vẫn neo cao và gây áp lực lớn cho doanh nghiệp sản xuất.

Tại TP.HCM, một số thương hiệu lớn đã hạ giá khoảng 20.000 đồng/bình 12kg, đưa mức giá về quanh 640.000 đồng. Tại Cần Thơ, giá gas thấp hơn đáng kể, dao động khoảng 550.000 đồng/bình. Sự phân hóa giá gas giữa các khu vực phản ánh chiến lược điều chỉnh linh hoạt của doanh nghiệp nhằm thích ứng với chi phí đầu vào và sức mua thị trường.

Nguyên nhân giá gas duy trì cao

Nguyên nhân chính là nguồn cung LNG suy giảm mạnh và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz. Theo số liệu quốc tế, lượng LNG vận chuyển tới châu Á đã giảm xuống dưới 600.000 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Giá gas là kết quả của sự thiếu hụt nguồn cung, chi phí vận chuyển tăng cao và biến động tỷ giá quốc tế.

Đáng chú ý, các cơ sở sản xuất LNG lớn tại Qatar cũng chịu ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, khiến khả năng cung ứng bị thu hẹp. Điều này buộc các quốc gia nhập khẩu lớn tại châu Á phải điều chỉnh chiến lược năng lượng, làm gia tăng cạnh tranh nguồn hàng giao ngay và đẩy giá LNG lên cao.

Tác động từ thị trường quốc tế

Giá gas thế giới chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông và sự sụt giảm sản lượng LNG. Cuộc cạnh tranh nguồn hàng giao ngay tại châu Á khiến giá LNG tăng nhanh, tạo thêm áp lực lên giá gas hôm nay tại Việt Nam. Theo số liệu, giá LNG tại châu Á đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn, khiến chi phí nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tăng cao.

Trung Quốc và Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ giảm mạnh nguồn cung, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc phải tìm kiếm phương án thay thế. Tác động này lan rộng tới toàn bộ thị trường năng lượng khu vực, khiến giá gas tại Việt Nam khó có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Triển vọng giá gas

Các chuyên gia nhận định giá gas sẽ khó hạ nhiệt trong ngắn hạn nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz chưa được cải thiện. Giá gas là yếu tố khiến doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải thích ứng với chi phí cao, đặc biệt trong các ngành dịch vụ và sản xuất. Về dài hạn, thị trường năng lượng cần tái cấu trúc chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn chiến lược, đồng thời mở rộng nguồn nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác.

Giá gas là một trong những chỉ báo quan trọng về sự ổn định của thị trường năng lượng. Nếu nguồn cung LNG tiếp tục hạn chế, xu hướng giá cao sẽ duy trì, buộc người tiêu dùng và doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và sản xuất.