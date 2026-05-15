Giá gas hôm nay 15/5/2026 ổn định tại nhiều khu vực

Giá gas hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại nhiều địa phương trên cả nước. Các thương hiệu lớn chưa thay đổi biểu giá bán lẻ đối với bình gas dân dụng và công nghiệp.

Giá gas các khu vực chưa thay đổi

Hà Nội hiện niêm yết giá gas bình 12kg ở mức 598.104 đồng và bình 48kg ở mức 2.392.416 đồng.

Hải Phòng duy trì mức giá 596.160 đồng cho bình 12kg và 2.428.704 đồng cho bình 48kg. Đây là khu vực có giá bình công nghiệp cao nhất trong nhóm khảo sát.

Tại Đà Nẵng, giá gas bình 12kg hiện ở mức 587.000 đồng, thấp hơn Hà Nội hơn 11.000 đồng.

TP HCM tiếp tục bán bình gas 12kg với giá 592.000 đồng và bình 48kg ở mức 2.364.000 đồng.

Cần Thơ giữ mức thấp nhất thị trường với 550.000 đồng cho bình 12kg và 2.200.000 đồng đối với bình 48kg.

Giá gas theo thương hiệu tiếp tục đi ngang

Petrolimex hiện duy trì giá gas 12kg tại Hà Nội ở mức 598.104 đồng.

SAIGON PETRO đang bán bình 12kg với giá 654.500 đồng, còn bình 45kg đạt 2.455.000 đồng.

Pacific Petro giữ mức 677.000 đồng cho bình 12kg và 2.509.000 đồng cho bình 45kg, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

PV GAS tại TP HCM hiện niêm yết bình 12kg ở mức 667.081 đồng, cao hơn Hà Nội khoảng 56.000 đồng.

Giá gas châu Á chịu áp lực từ xung đột Trung Đông

Xung đột Mỹ - Iran đang làm nguồn cung LPG qua eo biển Hormuz gặp nhiều rủi ro.

Tại Ấn Độ, giá gas tăng mạnh khiến nhiều hộ gia đình không còn đủ khả năng sử dụng LPG để nấu ăn hằng ngày.

Tiêu thụ LPG của Ấn Độ đã giảm khoảng 2,2 triệu tấn chỉ trong tháng 4 do giá tăng cao.

Tại Philippines, giá một bình gas nhỏ đã tăng gấp ba so với trước, buộc nhiều gia đình quay lại sử dụng than củi.

Lo ngại tác động môi trường và sức khỏe

Việc sử dụng củi và than để nấu ăn làm gia tăng khói bụi và ô nhiễm không khí tại nhiều thành phố lớn.

Theo WHO, ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà liên quan tới khoảng 6,7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm.

Phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất từ khói bụi sinh hoạt phát sinh từ nhiên liệu rắn.