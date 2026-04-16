Thị trường Giá gas hôm nay 16/4: Giảm tại Hải Phòng và Đà Nẵng Giá gas hôm nay 16/4/2026 giảm đáng kể tại Hải Phòng và Đà Nẵng. Cụ thể, giá gas bình 12kg tại Hải Phòng giảm 19.440 đồng xuống 619.488 đồng, bình 48kg tại Đà Nẵng giảm tới 120.000 đồng còn 2.179.000 đồng.

Giá gas hôm nay theo từng khu vực

Tại miền Bắc, giá gas ghi nhận sự khác biệt giữa Hà Nội và Hải Phòng. Hà Nội duy trì giá gas bình 12kg ở mức 629.208 đồng và bình 48kg là 2.516.832 đồng. Hải Phòng có mức giảm rõ rệt: giá gas bình 12kg hiện là 619.488 đồng (giảm 19.440 đồng) và bình 48kg là 2.462.200 đồng (giảm 77.960 đồng).

Khu vực miền Trung, giá gas tại Đà Nẵng cho bình 12kg giữ ổn định ở mức 596.000 đồng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là giá gas bình 48kg giảm mạnh 120.000 đồng, xuống chỉ còn 2.179.000 đồng – mức giảm vượt xa 100.000 đồng.

Tại miền Nam, giá gas TP HCM ở mức 612.000 đồng cho bình 12kg và 2.444.000 đồng cho bình 48kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá gas thấp nhất khu vực: bình 12kg chỉ 550.000 đồng và bình 48kg là 2.200.000 đồng.

Giá gas hôm nay 16/4/2026 theo khu vực

Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 48kg (đồng) Biến động đáng chú ý Hà Nội 629.208 2.516.832 Ổn định Hải Phòng 619.488 2.462.200 Giảm 19.440đ (bình 12kg) Đà Nẵng 596.000 2.179.000 Bình 48kg giảm 120.000đ TP HCM 612.000 2.444.000 Ổn định Cần Thơ 550.000 2.200.000 Giá thấp nhất cả nước

Giá gas hôm nay theo thương hiệu

Giá gas Petrolimex hôm nay niêm yết bình 12kg ở mức 629.208 đồng và bình 48kg là 2.516.832 đồng, không đổi so với hôm qua.

Thương hiệu SAIGON PETRO có giá gas cao hơn: bình 12kg là 654.500 đồng và bình 45kg là 2.455.000 đồng.

Pacific Petro đang bán giá gas bình 12kg với 650.000 đồng và bình 45kg là 2.408.000 đồng, cũng giữ nguyên so với phiên trước.

Đối với PV GAS, giá gas có sự phân hóa giữa hai miền: tại Hà Nội, bình 12kg giá 610.200 đồng; tại TP HCM, bình 12kg giá cao hơn ở mức 640.081 đồng.

Giá gas hôm nay 16/4/2026 theo thương hiệu

Thương hiệu Loại bình Giá (đồng) So với hôm qua Petrolimex 12kg 629.208 Không đổi Petrolimex 48kg 2.516.832 Không đổi SAIGON PETRO 12kg 654.500 Không đổi SAIGON PETRO 45kg 2.455.000 Không đổi Pacific Petro 12kg 650.000 Không đổi Pacific Petro 45kg 2.408.000 Không đổi PV GAS (Hà Nội) 12kg 610.200 Không đổi PV GAS (TP HCM) 12kg 640.081 Không đổi

Giá khí đốt tự nhiên thế giới tiếp tục chịu áp lực

Theo số liệu từ tradersunion, giá gas tự nhiên thế giới đang chịu áp lực giảm, dao động quanh mức hỗ trợ 2,58 USD. Nguyên nhân chính là nhu cầu yếu tại Hoa Kỳ, nguồn cung dồi dào và dự báo thời tiết ấm hơn. Nếu giá vượt qua vùng hỗ trợ hiện tại, có thể mở đường cho đà tăng lên mức 2,76 - 2,80 USD, nhưng kịch bản này hiện khó xảy ra.

Với xu hướng giảm của giá khí đốt thế giới và sự điều chỉnh tại một số địa phương, giá gas trong nước có thể tiếp tục phân hóa. Người tiêu dùng nên so sánh giá gas giữa các thương hiệu và khu vực để lựa chọn tiết kiệm nhất.

Hiện tại, Cần Thơ đang có giá gas bình 12kg thấp nhất cả nước với 550.000 đồng, trong khi SAIGON PETRO có giá cao nhất 654.500 đồng.