Thị trường Giá gas hôm nay 17/4/2026: Đà Nẵng giảm 30.000 đồng Giá gas hôm nay 17/4/2026: Đà Nẵng gây chú ý khi giảm 30.000 đồng/bình 12kg, xuống 566.000 đồng. Hà Nội, TP HCM và Cần Thơ đi ngang, còn Hải Phòng tăng nhẹ

Giá gas hôm nay 17/4/2026 tại miền Bắc

Giá gas hôm nay 17/4/2026 tại miền Bắc diễn biến trái chiều giữa hai đô thị lớn.

Tại Hà Nội, giá gas bán lẻ bình 12kg duy trì 629.208 đồng, bình 48kg giữ mức 2.516.832 đồng, không đổi so với hôm qua.

Tại Hải Phòng, bình gas 48kg tăng nhẹ 200 đồng lên 2.462.400 đồng, còn bình 12kg ổn định ở 619.488 đồng. Hà Nội tiếp tục là khu vực có giá gas cao nhất cả nước ở cả hai phân khúc bình.

Giá gas hôm nay 17/4/2026 tại miền Trung

Đà Nẵng là tâm điểm thị trường gas miền Trung phiên 17/4/2026. Giá gas tại đây giảm mạnh 30.000 đồng/bình 12kg, xuống 566.000 đồng – mức giảm sâu nhất cả nước. Bình gas 48kg tại Đà Nẵng duy trì 2.179.000 đồng sau đợt giảm sâu trước đó.

Sau điều chỉnh, giá gas Đà Nẵng bình 12kg hiện rẻ hơn Hà Nội 63.208 đồng, phản ánh chênh lệch rõ rệt giữa hai vùng thị trường.

Giá gas hôm nay 17/4/2026 tại miền Nam

Thị trường gas miền Nam đi ngang tại cả hai trung tâm tiêu thụ lớn. Giá gas tại TP HCM ổn định với bình 12kg 612.000 đồng và bình 48kg 2.444.000 đồng.

Cần Thơ tiếp tục giữ vị trí khu vực có giá gas thấp nhất cả nước, bình 12kg chỉ 550.000 đồng và bình 48kg 2.200.000 đồng. Khoảng cách giá gas bình 12kg giữa nơi đắt nhất (Hà Nội) và nơi rẻ nhất (Cần Thơ) lên tới 79.208 đồng.

Bảng giá gas hôm nay 17/4/2026 theo khu vực

Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 48kg (đồng) Chênh lệch 12kg Chênh lệch 48kg Miền Bắc Hà Nội 629.208 2.516.832 – – Hải Phòng 619.488 2.462.400 – +200 Miền Trung Đà Nẵng 566.000 2.179.000 -30.000 – Miền Nam TP HCM 612.000 2.444.000 – – Cần Thơ 550.000 2.200.000 – –

Giá gas hôm nay 17/4/2026 theo thương hiệu

Giá gas Petrolimex hôm nay 17/4/2026 niêm yết ở mức 629.208 đồng/bình 12kg và 2.516.832 đồng/bình 48kg (gas công nghiệp), không đổi so với phiên 16/4.

Saigon Petro giữ giá bình 12kg ở 654.500 đồng – mức cao nhất trong các thương hiệu khảo sát – còn bình 45kg ở 2.455.000 đồng.

Pacific Petro niêm yết bình 12kg 650.000 đồng và bình 45kg 2.408.000 đồng, cũng đi ngang so với hôm qua.

Giá gas PV GAS ổn định song có chênh lệch rõ rệt giữa hai khu vực lớn. Tại Hà Nội, bình 12kg PV GAS có giá 610.200 đồng và bình 45kg 2.288.250 đồng. Tại TP HCM, bình 12kg PV GAS được niêm yết cao hơn ở mức 640.081 đồng, bình 45kg 2.400.259 đồng. Chênh lệch giá gas PV GAS bình 12kg giữa TP HCM và Hà Nội là 29.881 đồng, phản ánh sự phân hóa theo chi phí vận chuyển và phân phối.

Thương hiệu Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 45kg (đồng) Bình 48kg (đồng) Petrolimex Toàn quốc 629.208 – 2.516.832 Saigon Petro Toàn quốc 654.500 2.455.000 – Pacific Petro Toàn quốc 650.000 2.408.000 – PV GAS Hà Nội 610.200 2.288.250 – PV GAS TP HCM 640.081 2.400.259 –

Xung đột Mỹ – Iran đẩy giá xăng dầu, áp lực lên gas toàn cầu

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách xoa dịu lo ngại về nền kinh tế và triển vọng chính trị đang suy yếu của đảng Cộng hòa trong chuyến vận động tại Nevada và Arizona tuần này, khi cuộc chiến với Iran đẩy giá xăng dầu lên cao. Giá nhiên liệu tăng cao là yếu tố chính kéo theo giá gas thế giới biến động và ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường trong nước.

Giá cả tăng vọt trên toàn nước Mỹ – từ xăng dầu, thực phẩm, nhà ở đến bảo hiểm – đang làm rung chuyển nền kinh tế và tác động đến khả năng ủng hộ các ứng cử viên bảo thủ khác trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Năm chiến lược gia đảng Cộng hòa nói với Reuters rằng họ lo ngại Nhà Trắng đã mất kiểm soát cuộc tranh luận về khả năng chi trả, làm mất đi động lực chính trị từ dự luật thuế.

“Chi phí sinh hoạt sẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác – không hề nói quá – so với bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trong khoản hoàn thuế,” David Damore, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nevada, Las Vegas, cho biết. Một số cố vấn chính trị của ông Trump lạc quan hơn, dự đoán tổng thống sẽ sớm đạt thỏa thuận với Iran để mở lại eo biển Hormuz, qua đó hạ nhiệt lo ngại kinh tế trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, có thể mất nhiều tuần để các nhà sản xuất dầu toàn cầu khởi động lại sản xuất sau khi xung đột quanh eo biển Hormuz chấm dứt. Giá nhiên liệu cao hơn đồng nghĩa với lạm phát dai dẳng đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tiềm ẩn rủi ro lớn với đảng Cộng hòa khi bản đồ bầu cử tại Hạ viện và Thượng viện ngày càng bất lợi.