Thị trường Giá gas hôm nay 18/5/2026: Tàu LNG Qatar đầu tiên qua eo biển Hormuz Giá gas hôm nay 18/5/2026 ổn định 550.000-677.000 đồng/bình 12kg. Tàu Al Kharaitiyat - LNG Qatar đầu tiên - vượt eo biển Hormuz đến Pakistan sau gián đoạn từ 28/2

Giá gas hôm nay 18/5/2026 trong nước duy trì ổn định, bình 12kg dao động 550.000 - 677.000 đồng tùy khu vực và thương hiệu. Trên thị trường thế giới, tàu Al Kharaitiyat - tàu LNG Qatar đầu tiên - vượt qua eo biển Hormuz ngày 9/5 đến Pakistan, sau gần 3 tháng đóng cửa từ ngày 28/2/2026.

Pakistan dùng ngoại giao đảm bảo nguồn cung LNG Qatar qua eo biển Hormuz

Theo oilprice, Pakistan đã đàm phán thành công việc cho phép các tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar đi qua eo biển Hormuz - một thành tựu ngoại giao mà chưa quốc gia mua năng lượng nào khác làm được trong cuộc chiến với Iran cho đến nay.

Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran và chuyển tải thông điệp từ bên này sang bên kia. Pakistan dường như đã tận dụng tốt mối quan hệ mật thiết với cả Qatar và Iran để đàm phán thành công việc nhập khẩu hai tàu chở LNG của Qatar.

Pakistan đã dựa vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng dài hạn của Qatar trong nhiều năm. Cuộc chiến ở Trung Đông đã dẫn đến việc ngừng sản xuất và xuất khẩu LNG của Qatar.

Nếu không có khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Qatar, Pakistan phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng với tình trạng mất điện và phân phối nhiên liệu theo định mức. Tình hình này thúc đẩy Pakistan nỗ lực ngoại giao để mở lại tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Nhờ thỏa thuận song phương giữa Pakistan và Iran, hai tàu chở LNG của Qatar đã đến Pakistan trong những ngày gần đây sau khi vượt qua eo biển Hormuz thành công. Lô hàng LNG đầu tiên vượt qua điểm nghẽn thành công hồi đầu tháng này đang trên đường đến Pakistan.

Công ty tình báo hàng hải Windward cho biết trong phân tích về 5 tuần ngừng bắn, việc vận chuyển khí hóa lỏng liên quan đến Qatar qua eo biển Hormuz cho thấy sự khởi động lại hạn chế nhưng đáng kể.

Ngày 9/5/2026, tàu Al Kharaitiyat trở thành tàu chở LNG đầu tiên của Qatar vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi Iran đóng cửa eo biển này vào ngày 28/2/2026, hướng đến Pakistan. Một tàu chở LNG khác của Qatar cũng đã đến Pakistan trong tuần này sau khi vượt qua điểm nghẽn giao thông này vào đầu tuần.

Bộ trưởng Dầu khí Liên bang Pakistan, Ali Pervaiz Malik, cho biết trong cuộc gặp với Đại sứ Qatar tại Pakistan, Ali bin Mubarak Al-Khater, Pakistan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Qatar để đảm bảo nguồn cung LNG không bị gián đoạn.

Pakistan ưu tiên đảm bảo nguồn cung từ các nước anh em thân thiện thông qua các thủ tục phê duyệt cần thiết, mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản. Bộ trưởng Pakistan cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia.

Giá gas miền Bắc: Hà Nội 598.104 đồng, Hải Phòng 596.160 đồng/bình 12kg

Tại thị trường Việt Nam, giá gas hôm nay 18/5/2026 duy trì trạng thái ổn định tại các khu vực được khảo sát, chưa ghi nhận điều chỉnh mới ở cả nhóm bình dân dụng 12kg và bình công nghiệp 48kg.

Tại miền Bắc, giá gas bán lẻ tại Hà Nội hôm nay được ghi nhận ở mức 598.104 đồng/bình 12kg và 2.392.416 đồng/bình 48kg. Ở Hải Phòng, mặt bằng giá thấp hơn đối với bình 12kg, ở mức 596.160 đồng/bình. Bình 48kg lại cao hơn Hà Nội, đạt 2.428.704 đồng/bình - khu vực có mức giá bình 48kg thuộc nhóm cao nhất bảng khảo sát, phản ánh sự khác biệt về chi phí phân phối, vận chuyển và chính sách giá theo từng địa bàn.

Giá gas miền Trung và miền Nam: Đà Nẵng 587.000, Cần Thơ thấp nhất 550.000 đồng/bình 12kg

Tại miền Trung, giá gas hôm nay ở Đà Nẵng tiếp tục đứng ở mức 587.000 đồng/bình 12kg và 2.263.000 đồng/bình 48kg. So với Hà Nội và Hải Phòng, giá bình 12kg tại Đà Nẵng thấp hơn, bình 48kg cũng nằm ở vùng giá dễ tiếp cận hơn, giúp người tiêu dùng khu vực miền Trung có thêm cơ sở tham khảo khi cần theo dõi giá gas hiện tại trước khi đổi bình.

Ở miền Nam, TP HCM ghi nhận giá gas hôm nay ở mức 592.000 đồng/bình 12kg và 2.364.000 đồng/bình 48kg. Cùng lúc đó, Cần Thơ là khu vực có mức giá thấp nhất trong bảng, với 550.000 đồng/bình 12kg và 2.200.000 đồng/bình 48kg.

Nếu người tiêu dùng đang thắc mắc bình gas 12kg giá bao nhiêu, mức giá tham khảo hôm nay dao động từ 550.000 đồng đến 598.104 đồng/bình tùy từng địa phương. Với bình 48kg, giá dao động từ 2,2 triệu đồng đến hơn 2,42 triệu đồng/bình, phù hợp với nhóm khách hàng nhà hàng, quán ăn, bếp công nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh có nhu cầu sử dụng lớn.

Bảng giá gas theo khu vực hôm nay 18/5/2026

Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 48kg (đồng) Chênh lệch kỳ trước Miền Bắc Hà Nội 598.104 2.392.416 Không đổi Hải Phòng 596.160 2.428.704 Không đổi Miền Trung Đà Nẵng 587.000 2.263.000 Không đổi Miền Nam TP HCM 592.000 2.364.000 Không đổi Cần Thơ 550.000 2.200.000 Không đổi

Cập nhật lúc 10h20 ngày 18/5/2026

Petrolimex Hà Nội: 598.104 đồng/bình 12kg, thương hiệu thấp nhất

Với Petrolimex, giá gas hôm nay 18/5/2026 tại Hà Nội được ghi nhận ở mức 598.104 đồng/bình 12kg. Đối với dòng bình 48kg gas công nghiệp, mức giá hiện là 2.392.416 đồng/bình. Đây là thương hiệu có mức giá bình 12kg thấp nhất trong nhóm được khảo sát, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình đang theo dõi giá đổi bình gas 12kg hôm nay.

SAIGON PETRO và Pacific Petro: Vùng giá trung bình cao đến cao nhất

Ở thương hiệu SAIGON PETRO, giá bình 12kg hiện ở mức 654.500 đồng/bình, cao hơn đáng kể so với Petrolimex 56.396 đồng/bình. Với bình 45kg, thương hiệu này niêm yết ở mức 2.455.000 đồng/bình. Mặt bằng giá SAIGON PETRO nằm ở nhóm trung bình cao, đặc biệt ở phân khúc bình dân dụng 12kg.

Đối với Pacific Petro, giá gas hôm nay được ghi nhận ở mức 677.000 đồng/bình 12kg và 2.509.000 đồng/bình 45kg. Đây là thương hiệu có mức giá cao nhất trong bảng khảo sát ở cả hai nhóm bình 12kg và 45kg. So với Petrolimex, Pacific Petro cao hơn 78.896 đồng/bình 12kg, tương đương 13,2%.

PV GAS: Hà Nội 610.600 đồng, TP HCM cao hơn 667.081 đồng/bình 12kg

Riêng PV GAS, giá tại Hà Nội hiện ở mức 610.600 đồng/bình 12kg và 2.289.750 đồng/bình 45kg. Tại TP HCM, giá PV GAS cao hơn khá rõ, với 667.081 đồng/bình 12kg và 2.501.509 đồng/bình 45kg. Chênh lệch giữa hai thành phố lên tới 56.481 đồng/bình 12kg và 211.759 đồng/bình 45kg.

Nhìn chung, dữ liệu hiện tại cho thấy các thương hiệu lớn như Petrolimex, SAIGON PETRO, Pacific Petro và PV GAS đều chưa ghi nhận mức chênh lệch mới hôm nay 18/5/2026. Giá đổi bình gas 12kg đang thấp nhất tại Petrolimex Hà Nội với 598.104 đồng/bình, cao nhất tại Pacific Petro với 677.000 đồng/bình.

Bảng giá gas theo thương hiệu hôm nay 18/5/2026