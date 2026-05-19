Giá gas hôm nay 19/5/2026: Saigon Petro giảm, Petrolimex giữ nguyên

Giá gas hôm nay 19/5/2026 ghi nhận Saigon Petro là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm, mất 15.000 đồng/bình 12kg và 56.000 đồng/bình 45kg. Petrolimex, Pacific Petro và PV GAS tiếp tục giữ giá. Bình 12kg trên cả nước dao động 550.000 - 598.104 đồng/bình.

Saigon Petro giảm giá gas, các thương hiệu khác đứng yên

Giá gas hôm nay 19/5 tại các thương hiệu lớn nhìn chung vẫn ổn định, song bảng khảo sát ghi nhận điểm đáng chú ý ở Saigon Petro khi thương hiệu này có dấu hiệu giảm giá ở cả bình 12kg và bình 45kg. Petrolimex, Pacific Petro và PV GAS hiện chưa ghi nhận mức điều chỉnh mới.

Saigon Petro hiện ghi nhận giá bình 12kg ở mức 639.500 đồng/bình, giảm 15.000 đồng so với kỳ trước. Ở nhóm bình 45kg, giá gas Saigon Petro còn 2.399.000 đồng/bình, giảm 56.000 đồng. Đây là động thái điều chỉnh giảm duy nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát ngày 19/5, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và các hộ kinh doanh dùng gas công nghiệp.

Giá gas Petrolimex hôm nay tại Hà Nội tiếp tục giữ ở mức 598.104 đồng/bình 12kg. Với dòng bình 48kg gas công nghiệp, Petrolimex đang niêm yết 2.392.416 đồng/bình. Mức giá gas bán lẻ này không thay đổi so với kỳ cập nhật trước, mặt bằng giá của Petrolimex vẫn đi ngang.

Pacific Petro vẫn giữ giá ở mức cao nhất trong nhóm được khảo sát, với 677.000 đồng/bình 12kg và 2.509.000 đồng/bình 45kg. Mức giá gas Pacific Petro chưa ghi nhận biến động mới trong ngày 19/5.

PV GAS niêm yết giá khác biệt theo khu vực: tại Hà Nội ở mức 610.600 đồng/bình 12kg và 2.289.750 đồng/bình 45kg; tại TP HCM ở mức 667.081 đồng/bình 12kg và 2.501.509 đồng/bình 45kg. Mức giá PV GAS tại TP HCM cao hơn Hà Nội khoảng 56.481 đồng/bình 12kg và 211.759 đồng/bình 45kg.

Tổng kết theo thương hiệu, giá đổi bình gas 12kg hôm nay 19/5 dao động từ 598.104 đồng đến 677.000 đồng/bình. Petrolimex có giá thấp nhất, còn Pacific Petro đứng ở vùng cao nhất. Mức chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất là 78.896 đồng/bình.

Bảng giá gas hôm nay 19/5/2026 theo thương hiệu

Thương hiệu Khu vực Giá ngày 19/5/2026 Chênh lệch Bình 12kg Bình 45kg Bình 48kg (gas công nghiệp) Bình 12kg Bình 45kg Bình 48kg Petrolimex Hà Nội 598.104 - 2.392.416 - - - Saigon Petro - 639.500 2.399.000 - -15.000 -56.000 - Pacific Petro - 677.000 2.509.000 - - - - PV GAS Hà Nội 610.600 2.289.750 - - - - PV GAS TP HCM 667.081 2.501.509 - - - -

Bảng giá gas các thương hiệu ngày 19/5/2026 được cập nhật lúc 10h20.

Giá gas hôm nay 19/5 theo từng khu vực

Giá gas hôm nay 19/5 tại các khu vực được khảo sát tiếp tục giữ mặt bằng ổn định, không ghi nhận thay đổi ở cả bình 12kg và bình 48kg. Thị trường gas trong nước đang đi ngang, chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh giá mới trong ngày.

Tại miền Bắc, Hà Nội có giá bình gas 12kg ở mức 598.104 đồng/bình và bình 48kg ở mức 2.392.416 đồng/bình. Hải Phòng ghi nhận giá bình 12kg 596.160 đồng/bình, thấp hơn nhẹ so với Hà Nội, song bình 48kg lại đạt 2.428.704 đồng/bình - mức cao nhất trong nhóm khu vực được cập nhật.

Ở miền Trung, Đà Nẵng duy trì mức 587.000 đồng/bình 12kg và 2.263.000 đồng/bình 48kg. Đây là mức giá nằm dưới mặt bằng tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM đối với cả hai loại bình, phản ánh sự khác biệt về chính sách phân phối theo từng địa bàn.

Tại miền Nam, giá gas hôm nay ở TP HCM đứng tại 592.000 đồng/bình 12kg và 2.364.000 đồng/bình 48kg. Cần Thơ tiếp tục là khu vực có giá gas thấp nhất trong bảng khảo sát, với 550.000 đồng/bình 12kg và 2.200.000 đồng/bình 48kg.

So sánh trực tiếp giữa các khu vực, giá gas bình 12kg tại Cần Thơ rẻ hơn Hà Nội tới 48.104 đồng/bình, còn bình 48kg Cần Thơ rẻ hơn Hải Phòng 228.704 đồng/bình. Đây là mức chênh lệch đáng kể giữa hai cực giá trên thị trường gas nội địa.

Bảng giá gas hôm nay 19/5/2026 theo khu vực

Khu vực Giá ngày 19/5/2026 Chênh lệch Bình 12kg Bình 48kg Bình 12kg Bình 48kg Hà Nội 598.104 2.392.416 - - Hải Phòng 596.160 2.428.704 - - Đà Nẵng 587.000 2.263.000 - - TP HCM 592.000 2.364.000 - - Cần Thơ 550.000 2.200.000 - -

Bảng giá gas từng khu vực ngày 19/5/2026 được cập nhật lúc 10h20.

Giá dầu thế giới giảm sau quyết định hoãn tấn công Iran của ông Trump

Theo Oilprice, giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba tại châu Á sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch tấn công quân sự vào Iran để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục. Đây là tín hiệu hạ nhiệt với thị trường năng lượng và có khả năng ảnh hưởng đến giá gas trong kỳ điều chỉnh sắp tới.

Tại thời điểm viết bài, giá dầu Brent kỳ hạn tháng trước giao dịch ở mức 109,70 USD/thùng, giảm 2,11%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tháng trước giao dịch ở mức 102,80 USD/thùng, giảm 1,55%.

Sự sụt giảm diễn ra sau khi giá dầu tăng vọt vào thứ Hai do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào UAE và Ả Rập Xê Út, sau khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập Cận Bình không đạt được bước đột phá nào về việc mở lại eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội chiều thứ Hai, Trump tuyên bố các cuộc tấn công dự kiến vào Iran đã bị hoãn lại theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE. Ông tiếp tục ám chỉ rằng "các cuộc đàm phán nghiêm túc hiện đang diễn ra", mặc dù vẫn còn phải xem liệu những bình luận của ông có dẫn đến bất kỳ diễn biến cụ thể nào hay không. Thông báo đi kèm cảnh báo rằng một cuộc tấn công toàn diện vẫn có thể được thực hiện "bất cứ lúc nào".

Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai xác nhận Tehran đã thông báo lập trường của mình cho Washington thông qua Pakistan, mặc dù thông tin chi tiết về tiến trình đàm phán còn hạn chế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng đã gia hạn thêm 30 ngày việc miễn trừ trừng phạt cho phép một số quốc gia tiếp tục mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, tạo thêm áp lực giảm giá dầu. Mặc dù đợt điều chỉnh giảm gần đây phản ánh hy vọng của thị trường về việc giảm leo thang căng thẳng, giá dầu sẽ tiếp tục tăng trừ khi có thêm dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong những tuần tới.