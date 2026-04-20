Thị trường Giá gas hôm nay 20/4/2026: Từ 619.000 đến 695.500 đồng/bình 12kg Giá gas hôm nay 20/4/2026 tại TP.HCM và các tỉnh thành. Giá gas bán lẻ hiện dao động từ 619.000 đến 695.500 đồng/bình 12kg tùy khu vực

Giá gas hôm nay 20/4/2026 ghi nhận sự ổn định sau đợt điều chỉnh giảm nhẹ tại thị trường bán lẻ trong nước. Theo số liệu mới nhất, giá gas đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền, trong đó khu vực Đông Nam Bộ có mức giá thấp nhất

Giá gas hôm nay là bao nhiêu?

Giá gas hôm nay đối với loại bình 12kg phổ biến đang dao động trong khoảng từ 619.000 đồng đến 695.500 đồng/bình. Tại khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ, giá gas South được niêm yết ở mức 619.000 đồng/bình 12kg và 2.323.100 đồng/bình 45kg.

Theo số liệu ghi nhận, mức giá tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ cao hơn một chút, đạt 625.500 đồng/bình 12kg.

Bảng giá gas bán lẻ chi tiết ngày 20/4/2026

Thị trường gas trong nước hiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn với các mức giá khác nhau tùy theo khu vực và màu sắc vỏ bình. Dưới đây là bảng tổng hợp giá gas bán lẻ từ các đơn vị cung ứng uy tín:

Thương hiệu / Khu vực Loại bình 12kg (VNĐ) Loại bình 45kg (VNĐ) Gas South (Đông Nam Bộ) 619.000 2.323.100 Gas South (Tây Nguyên) 651.900 2.446.351 Gas South (Duyên hải miền Trung) 695.500 2.531.696 Pacific Gas (Bình xám) 650.000 2.408.000 Saigon Petro (Bình SP) 654.500 2.455.000 Esgas (Bình 6kg: 325.000) 650.000 2.408.000

Nguyên nhân chính tác động đến giá gas

Nguyên nhân chính khiến giá gas bán lẻ duy trì ở mức cao là do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tình trạng này gây dấy lên lo ngại đứt gãy nguồn cung khí hóa lỏng toàn cầu và kéo theo chi phí vận hành tăng cao.

Tuy nhiên, giá gas vừa qua có xu hướng hạ nhiệt khoảng 20.000 đồng/bình 12kg nhờ tình hình vận tải biển dần ổn định trở lại.

Tình hình nhập khẩu gas quý I/2026

Theo thống kê từ Cục Hải quan, lượng nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG) trong quý I/2026 đạt khoảng 880.000 tấn, tăng mạnh so với mức 600.000 tấn của cùng kỳ năm trước. Giá gas nhập khẩu bình quân trong giai đoạn này duy trì ở mức 587 USD/tấn.

Việc gia tăng nguồn cung nhập khẩu giúp các doanh nghiệp đầu mối kiểm soát tốt thị trường và hạn chế tình trạng khan hiếm hàng hóa trong nước.

Hiện nay, nhiều thương hiệu như Saigon Petro đã tăng mức chiết khấu bán buôn lên tới 30.000 đồng cho mỗi bình 12kg để hỗ trợ đại lý và người tiêu dùng. Nhờ vậy, khách hàng khi mua gas có thể được giảm trực tiếp từ 10.000 đến 20.000 đồng so với giá niêm yết hoặc nhận các phần quà thiết yếu kèm theo.

Các đại lý đang chủ động cân đối ngân sách để đưa giá gas về mức dễ tiếp cận hơn nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa.