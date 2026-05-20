Giá gas hôm nay 20/5/2026: Khủng hoảng LNG toàn cầu mất 20% nguồn cung

Giá gas hôm nay 20/5/2026 chịu áp lực từ cuộc khủng hoảng Trung Đông đang làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu. Các nhà xuất khẩu Mỹ xin EU hoãn quy định khí metan đến 2028. Trong nước, giá gas đi ngang: Cần Thơ rẻ nhất 550.000 đồng/bình 12kg, Pacific Petro cao nhất 677.000 đồng/bình 12kg.

Cuộc khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn 20% nguồn cung LNG

Thị trường khí đốt toàn cầu đang chịu áp lực lớn sau khi cuộc khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn khoảng một phần năm (20%) nguồn cung LNG toàn cầu và trì hoãn các dự án mới. Châu Âu đang gấp rút tìm kiếm các lô hàng thay thế, các công ty đã ký các thỏa thuận mới với các nhà sản xuất Mỹ để bù đắp cho sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc xung đột.

Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất châu Âu sau khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga làm gián đoạn dòng chảy đường ống vào năm 2022. Kể từ đó, châu Âu đã phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Mỹ để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung khổng lồ. Giữa cuộc chiến tranh Iran và sự gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường LNG toàn cầu, châu Âu đột nhiên cần các nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Tình trạng gián đoạn LNG toàn cầu tác động đến giá gas thế giới, từ đó có thể ảnh hưởng đến giá gas trong nước Việt Nam ở các kỳ điều chỉnh tiếp theo. Việt Nam là quốc gia có một phần nguồn LPG nhập khẩu, nên nhạy cảm với biến động giá quốc tế.

Mỹ yêu cầu EU hoãn quy định khí metan đến 2028

Theo Oilprice, các nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ đang yêu cầu châu Âu một điều ngày càng phổ biến trên thị trường năng lượng toàn cầu hiện nay: tạm ngừng hoạt động các quy định mới. Các nhà cung cấp LNG của Mỹ muốn Liên minh châu Âu hoãn việc thực thi các quy định về phát thải khí metan cho đến ít nhất năm 2028, với lý do các quy định này đang tạo ra đủ sự không chắc chắn để đóng băng các thỏa thuận khí đốt dài hạn.

Ông Charlie Riedl, phó chủ tịch cấp cao của Hiệp hội Cung cấp Khí đốt Tự nhiên, cho biết một số công ty Mỹ thậm chí đã yêu cầu các nhóm kinh doanh không ký hợp đồng dài hạn với người mua châu Âu cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng hơn. Tình trạng này có thể đẩy giá gas LNG lên cao trong các kỳ giao dịch sắp tới.

Theo luật về khí metan của EU, khí đốt nhập khẩu bắt đầu từ năm 2027 phải tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát và kiểm chứng tương đương với tiêu chuẩn của châu Âu hoặc đáp ứng các yêu cầu chứng nhận nghiêm ngặt của ngành. Quy định này là trọng tâm trong chương trình nghị sự về khí hậu của châu Âu, song lại đang tạo ra ma sát lớn với các nhà cung cấp ngoài khối.

Các quy định về khí metan đã gây ra nhiều tranh cãi trong nhiều tháng qua. Đầu năm nay, các công ty dầu khí - bao gồm cả các tập đoàn lớn của châu Âu - đã kêu gọi Brussels tạm dừng quy định này. Ủy ban châu Âu đã nới lỏng một số điều khoản trong chính sách và hoãn áp dụng một số hình phạt. Giờ đây, các nhà xuất khẩu Mỹ dường như đang yêu cầu những biện pháp mạnh tay hơn.

Giá gas hôm nay 20/5 trong nước đi ngang trên cả nước

Trong nước, giá gas hôm nay 20/5 tại các khu vực được khảo sát tiếp tục giữ nguyên, chưa ghi nhận biến động mới ở cả bình 12kg và bình 48kg. Mặt bằng giá gas trong nước vẫn khá ổn định, giúp người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh dễ theo dõi chi phí nhiên liệu trong ngày.

Tại miền Bắc, Hà Nội ghi nhận giá bình gas 12kg ở mức 598.104 đồng/bình và bình 48kg ở mức 2.392.416 đồng/bình. Hải Phòng có giá bình 12kg là 596.160 đồng/bình (thấp hơn Hà Nội 1.944 đồng) song bình 48kg đạt 2.428.704 đồng/bình - cao nhất cả nước.

Ở miền Trung, Đà Nẵng tiếp tục giữ mức 587.000 đồng/bình 12kg và 2.263.000 đồng/bình 48kg. Tại miền Nam, TP HCM hiện có giá gas bán lẻ 592.000 đồng/bình 12kg và 2.364.000 đồng/bình 48kg. Cần Thơ tiếp tục là khu vực có giá gas thấp nhất cả nước với 550.000 đồng/bình 12kg và 2.200.000 đồng/bình 48kg.

Tổng thể, giá đổi bình gas 12kg hôm nay theo khu vực dao động từ 550.000 đồng đến 598.104 đồng/bình - chênh lệch 48.104 đồng/bình giữa Cần Thơ (rẻ nhất) và Hà Nội (đắt nhất). Riêng giá gas Petrolimex tại Hà Nội tiếp tục ở mức 598.104 đồng/bình 12kg và 2.392.416 đồng/bình 48kg, không thay đổi.

Bảng giá gas hôm nay 20/5/2026 theo khu vực

Khu vực Giá ngày 20/5/2026 (đồng) Chênh lệch Bình 12kg Bình 48kg Bình 12kg Bình 48kg Miền Bắc Hà Nội 598.104 2.392.416 - - Hải Phòng 596.160 2.428.704 - - Miền Trung Đà Nẵng 587.000 2.263.000 - - Miền Nam TP HCM 592.000 2.364.000 - - Cần Thơ 550.000 2.200.000 - -

Bảng giá gas từng khu vực ngày 20/5/2026 được cập nhật lúc 10h20.

Giá gas hôm nay 20/5 theo thương hiệu: Saigon Petro giảm, các thương hiệu khác giữ giá

Giá gas hôm nay 20/5 tại nhóm thương hiệu lớn nhìn chung không có nhiều xáo trộn so với kỳ cập nhật gần nhất. Petrolimex, Pacific Petro và PV GAS chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Saigon Petro là thương hiệu duy nhất tiếp tục cho thấy xu hướng giảm ở cả bình 12kg và bình 45kg.

Giá gas Petrolimex hôm nay tại Hà Nội ở mức 598.104 đồng/bình 12kg, bình 48kg gas công nghiệp 2.392.416 đồng/bình. Petrolimex là thương hiệu có giá bình 12kg thấp nhất nhóm.

Saigon Petro giảm giá bình 12kg về 639.500 đồng/bình và bình 45kg về 2.399.000 đồng/bình. Pacific Petro giữ giá 677.000 đồng/bình 12kg và 2.509.000 đồng/bình 45kg - mức cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

PV GAS niêm yết khác biệt theo khu vực: Hà Nội 610.600 đồng/bình 12kg và 2.289.750 đồng/bình 45kg; TP HCM 667.081 đồng/bình 12kg và 2.501.509 đồng/bình 45kg. PV GAS tại TP HCM đắt hơn Hà Nội tới 56.481 đồng/bình 12kg.

Tóm lại, giá đổi bình gas 12kg hôm nay theo thương hiệu dao động từ 598.104 đồng (Petrolimex) đến 677.000 đồng/bình (Pacific Petro) - chênh lệch 78.896 đồng/bình. Mức chênh giữa thương hiệu rẻ nhất và đắt nhất lớn hơn mức chênh giữa khu vực rẻ nhất (Cần Thơ) và đắt nhất (Hà Nội).

Bảng giá gas hôm nay 20/5/2026 theo thương hiệu

Thương hiệu Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 45kg (đồng) Bình 48kg công nghiệp (đồng) Petrolimex Hà Nội 598.104 - 2.392.416 Saigon Petro - 639.500 2.399.000 - Pacific Petro - 677.000 2.509.000 - PV GAS Hà Nội 610.600 2.289.750 - PV GAS TP HCM 667.081 2.501.509 -

Bảng giá gas các thương hiệu ngày 20/5/2026 được cập nhật lúc 10h20.