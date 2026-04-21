Thị trường Giá gas hôm nay 21/4/2026: Hải Phòng giảm mạnh, Cần Thơ vẫn rẻ nhất cả nước Giá gas hôm nay 21/4/2026 tại Hải Phòng giảm mạnh 23.328 đồng/bình 12kg xuống 596.160 đồng. Cần Thơ có giá gas thấp nhất cả nước

Giá gas hôm nay 21/4/2026 tại miền Bắc

Giá gas hôm nay 21/4/2026 tại miền Bắc ghi nhận biến động trái chiều giữa các địa phương. Tại Hà Nội, giá gas bình 12kg duy trì ổn định ở mức 598.104 đồng, còn bình 48kg là 2.464.992 đồng - không thay đổi so với phiên trước.

Hải Phòng là địa phương có mức điều chỉnh đáng chú ý nhất hôm nay khi giá gas bình 12kg giảm mạnh 23.328 đồng, đưa giá xuống 596.160 đồng. Đây là mức giảm có lợi rõ rệt cho người tiêu dùng, giúp giá gas tại Hải Phòng thấp hơn Hà Nội gần 2.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas hôm nay 21/4/2026 tại miền Trung và miền Nam

Tại miền Trung, giá gas hôm nay 21/4/2026 ở Đà Nẵng không có biến động mới sau các đợt điều chỉnh trước đó. Bình 12kg tiếp tục giữ mức 566.000 đồng và bình 48kg ở mức 2.179.000 đồng. Đà Nẵng duy trì vị trí là khu vực có giá gas bình 48kg thấp nhất cả nước.

Ở miền Nam, giá gas tại TP.HCM giữ mức 592.000 đồng/bình 12kg và 2.364.000 đồng/bình 48kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá gas thấp nhất cả nước với bình 12kg chỉ 550.000 đồng và bình 48kg là 2.200.000 đồng, thấp hơn Hà Nội tới 48.104 đồng/bình 12kg.

Bảng giá gas theo khu vực ngày 21/4/2026 (Đơn vị: đồng)

Khu vực Địa phương Bình 12kg Bình 48kg Miền Bắc Hà Nội 598.104 2.464.992 Hải Phòng 596.160 ▼23.328 2.462.400 Miền Trung Đà Nẵng 566.000 2.179.000 Miền Nam TP.HCM 592.000 2.364.000 Cần Thơ 550.000 2.200.000

Giá gas hôm nay 21/4/2026 theo thương hiệu

Giá gas Petrolimex hôm nay 21/4/2026 niêm yết 629.208 đồng/bình 12kg và 2.516.832 đồng/bình 48kg (gas công nghiệp). Thương hiệu này duy trì sự ổn định tuyệt đối, không chênh lệch so với các phiên giao dịch gần nhất. Petrolimex tiếp tục là thương hiệu có giá gas bình 12kg cao thứ hai thị trường theo thương hiệu.

Giá gas Saigon Petro hôm nay niêm yết bình 12kg ở mức 654.500 đồng - cao nhất thị trường theo thương hiệu - và bình 45kg ở mức 2.455.000 đồng. Mức giá này đã ổn định từ đầu tháng 4 và chưa có đợt điều chỉnh mới trong tháng này.

Pacific Petro niêm yết giá gas cho bình 12kg là 650.000 đồng và bình 45kg là 2.408.000 đồng, giữ nguyên so với ngày hôm trước. Thương hiệu Pacific Petro cùng Petrolimex ghi nhận mức chênh lệch bằng 0 so với phiên 20/4/2026.

PV GAS có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực lớn. Tại Hà Nội, bình gas 12kg của PV GAS niêm yết 610.200 đồng và bình 45kg là 2.288.250 đồng. Tại TP.HCM, bình 12kg có giá cao hơn ở mức 640.081 đồng và bình 45kg 2.400.259 đồng - chênh lệch 29.881 đồng/bình 12kg giữa hai đầu đất nước.

Bảng giá gas theo thương hiệu ngày 21/4/2026 (Đơn vị: đồng)

Thương hiệu Khu vực Bình 12kg Bình 45kg Bình 48kg (công nghiệp) Petrolimex Toàn quốc 629.208 - 2.516.832 Saigon Petro Toàn quốc 654.500 2.455.000 - Pacific Petro Toàn quốc 650.000 2.408.000 - PV GAS Hà Nội 610.200 2.288.250 - TP.HCM 640.081 2.400.259 -

Giá dầu và khí đốt thế giới biến động mạnh vì Eo biển Hormuz tái đóng cửa

Theo Dailynewsegypt, giá dầu và khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng vọt sau khi Tehran tái đóng cửa Eo biển Hormuz và nổ súng vào các tàu thuyền sau vụ Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu của Iran. Diễn biến căng thẳng cuối tuần qua khiến Iran đảo ngược quyết định mở cửa trở lại trước đó, gây gián đoạn mọi hoạt động vận chuyển hàng hải qua hành lang năng lượng quan trọng này.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 6 tăng 5% lên 94,92 USD/thùng, tiến gần mốc 95 USD và xóa bỏ khoảng một nửa số lỗ ghi nhận hôm thứ Sáu. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tháng 5 tăng vọt lên 89,07 USD/thùng, hợp đồng tháng 6 tăng 6% lên 87,56 USD/thùng.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu biến động mạnh khi hợp đồng tương lai TTF của Hà Lan có lúc tăng 11% lên 43 euro (50,56 USD)/megawatt-giờ. Sau đó, các hợp đồng giảm bớt mức tăng xuống còn 6,2%, xóa bỏ phần lớn mức giảm của ngày thứ Sáu. Nguồn cung bị gián đoạn ở vùng Vịnh đã đẩy thị trường năng lượng vào trạng thái căng thẳng mới.

Tác động đến thị trường năng lượng và giá gas toàn cầu

Theo dữ liệu Bloomberg, không có tàu nào đi qua Eo biển Hormuz vào Chủ nhật. Ít nhất 13 tàu chở dầu cùng các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã từ bỏ nỗ lực rời đi và quay trở lại vùng biển Vịnh sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển. Eo biển Hormuz là nơi cung cấp khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và LNG của thế giới.

Ông Harris Khurshid, Giám đốc đầu tư tại Karobar Capital ở Chicago, nhận định: "Thị trường vẫn duy trì mức phí rủi ro khi thời hạn đến gần, nhưng chưa hoàn toàn cam kết với mức phí đó. Nếu mọi thứ giữ nguyên như hiện tại, giá có thể tăng dần lên mức 105 đến 115 USD nhưng sẽ có nhiều biến động theo tin tức".

Ông Robert Rennie, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Westpac, cho biết chừng nào dòng chảy qua Eo biển Hormuz còn bị hạn chế, thị trường hàng hóa thực tế sẽ quyết định giá cả, và chi phí nhiên liệu trong nền kinh tế thực sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng lên.

Cạnh tranh LNG giữa châu Âu và châu Á

Sự gián đoạn nguồn cung khiến châu Âu đối mặt với thách thức bổ sung lượng khí đốt dự trữ, trừ khi thu hút được khối lượng LNG lớn hơn. Châu Âu bị đẩy vào thế cạnh tranh trực tiếp với thị trường châu Á - vốn cũng đang tìm cách bù đắp nguồn cung bị mất từ Qatar.

Ông Masanori Odaka, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu thị trường khí đốt và LNG tại Rystad Energy, nhận định có hai khả năng xảy ra: chênh lệch giữa thị trường TTF Hà Lan và thị trường LNG Nhật Bản - Hàn Quốc có thể thu hẹp, hoặc nhu cầu tại châu Âu có thể giảm sâu hơn. Diễn biến thị trường LNG quốc tế sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến giá gas nhập khẩu và giá gas bán lẻ Việt Nam trong các tháng tới.