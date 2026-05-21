Thị trường Giá gas hôm nay 21/5/2026: Pacific Petro cao nhất 677.000 đồng/bình Giá gas hôm nay 21/5/2026 duy trì ổn định tại nhiều khu vực, Pacific Petro dẫn đầu với 677.000 đồng/bình 12kg

Giá gas hôm nay 21/5 ghi nhận xu hướng ổn định tại cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Các thương hiệu lớn tiếp tục giữ nguyên giá bán ở cả bình gas dân dụng và công nghiệp.

Mặt bằng giá gas hôm nay đối với bình 12kg dao động từ 550.000 - 677.000 đồng/bình tùy thương hiệu và khu vực phân phối.

Hà Nội và Hải Phòng giữ mặt bằng giá cao

Tại Hà Nội, giá gas hôm nay được ghi nhận ở mức 598.104 đồng/bình 12kg và 2.392.416 đồng/bình 48kg. Đây là một trong những khu vực có mặt bằng giá gas cao tại miền Bắc.

Hải Phòng hiện giao dịch bình gas 12kg ở mức 596.160 đồng và bình 48kg ở mức 2.428.704 đồng. So với Hà Nội, giá bình 48kg tại Hải Phòng cao hơn khoảng 36.000 đồng.

Đà Nẵng hiện giữ giá 587.000 đồng/bình 12kg và 2.263.000 đồng/bình 48kg. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Hà Nội và Hải Phòng.

Giá gas hôm nay tại miền Nam thấp hơn miền Bắc

Tại TP HCM, giá gas hôm nay của bình 12kg hiện đạt 592.000 đồng/bình, còn bình 48kg ở mức 2.364.000 đồng/bình.

Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá gas thấp nhất trong khảo sát. Bình gas dân dụng 12kg hiện ở mức 550.000 đồng, thấp hơn Hà Nội gần 50.000 đồng/bình.

Pacific Petro tiếp tục có giá cao nhất

Pacific Petro hiện niêm yết giá gas hôm nay ở mức 677.000 đồng/bình 12kg và 2.509.000 đồng/bình 45kg. Đây là thương hiệu có giá cao nhất trong nhóm khảo sát.

SAIGON PETRO giao dịch bình 12kg ở mức 639.500 đồng và bình 45kg ở mức 2.399.000 đồng. Petrolimex giữ giá 598.104 đồng/bình 12kg tại Hà Nội.

PV GAS hiện có sự chênh lệch giữa hai khu vực lớn. Tại Hà Nội, bình 12kg đạt 610.600 đồng, còn tại TP HCM lên tới 667.081 đồng/bình.

Khủng hoảng Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên giá năng lượng

Theo Oilprice, thị trường khí đốt toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ xung đột Trung Đông. Cornwall Insight dự báo hóa đơn năng lượng hộ gia đình Anh có thể tăng thêm hơn 200 bảng Anh mỗi năm.

Giá dầu Brent hiện giao dịch quanh 91,9 USD/thùng và đã tăng hơn 52% từ đầu năm. Giới phân tích cho rằng ngay cả khi xung đột hạ nhiệt, giá dầu và khí đốt vẫn khó giảm nhanh do gián đoạn nguồn cung.

Tổng kết, giá gas hôm nay 21/5 vẫn giữ trạng thái ổn định trong nước dù thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh. Bình gas 12kg của Pacific Petro hiện có giá cao nhất, còn Cần Thơ là khu vực có giá thấp nhất.