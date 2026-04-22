Giá gas hôm nay 22/4/2026: Giá gas bình 12kg, 45kg, 48kg Petrolimex SAIGON PETRO, Pacific Petro, PV GAS

Giá gas hôm nay 22/4/2026 tại Việt Nam nhìn chung đi ngang, không có đợt điều chỉnh giá chính thức mới sau kỳ trước. Giá gas bình 12kg và bình 48kg tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ tiếp tục duy trì mức quen thuộc trong tháng 4/2026.

Giá gas hôm nay theo khu vực

Giá gas hôm nay tại miền Bắc tiếp tục ổn định so với ngày 21/4/2026. Ở Hà Nội, giá gas bình 12kg giữ mức 598.104 đồng, trong khi bình 48kg là 2.464.992 đồng. Tại Hải Phòng, giá gas bình 12kg là 596.160 đồng, bình 48kg đạt 2.462.400 đồng, không biến động mới so với phiên trước.

Giá gas hôm nay tại miền Trung cũng giữ nguyên mức cũ. Tại Đà Nẵng, giá gas bình 12kg hôm nay ở mức 566.000 đồng, bình 48kg là 2.179.000 đồng, mức giá này không thay đổi so với cuối ngày 21/4/2026.

Giá gas hôm nay tại miền Nam vẫn phân hóa theo đô thị. Tại TP.HCM, giá gas bình 12kg duy trì 592.000 đồng, bình 48kg là 2.364.000 đồng. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có mức giá thấp hơn, với giá gas bình 12kg ở mức 550.000 đồng.

Khu vực Thành phố Giá gas bình 12kg (đồng) Giá gas bình 48kg (đồng) Miền Bắc Hà Nội 598,104 2,464,992 Miền Bắc Hải Phòng 596,160 2,462,400 Miền Trung Đà Nẵng 566,000 2,179,000 Miền Nam TP.HCM 592,000 2,364,000 Miền Nam Cần Thơ 550,000 2,200,000

Giá gas hôm nay theo thương hiệu

Giá gas hôm nay theo thương hiệu Petrolimex tại Việt Nam vẫn giữ mức niêm yết cao hơn mặt bằng chung. Giá gas Petrolimex hôm nay cho bình 12kg là 629.208 đồng, bình 48kg (gas công nghiệp) ở mức 2.516.832 đồng, mức giá này không đổi so với ngày 21/4/2026.

Giá gas SAIGON PETRO hôm nay ghi nhận mức giá cao nhất trong nhóm thương hiệu chính. Giá gas bình 12kg của SAIGON PETRO là 654.500 đồng, bình 45kg là 2.455.000 đồng, không thay đổi so với phiên trước. Giá gas Pacific Petro hiện ở mức bình 12kg là 650.000 đồng, bình 45kg là 2.408.000 đồng, duy trì mức giá ổn định.

Giá gas PV GAS hôm nay có sự phân hóa rõ giữa Hà Nội và TP.HCM. Tại Hà Nội, giá gas bình 12kg của PV GAS là 610.200 đồng, bình 45kg là 2.288.250 đồng. Tại TP.HCM, giá gas bình 12kg là 640.081 đồng, bình 45kg là 2.400.259 đồng, mức giá này không tăng hoặc giảm so với ngày 21/4/2026.

Thương hiệu Khu vực Giá gas 12kg (đồng) Giá gas 45kg (đồng) Giá gas 48kg công nghiệp (đồng) Petrolimex Toàn quốc 629,208 - 2,516,832 SAIGON PETRO Toàn quốc 654,500 2,455,000 - Pacific Petro Toàn quốc 650,000 2,408,000 - PV GAS Hà Nội 610,200 2,288,250 - PV GAS TP.HCM 640,081 2,400,259 -

Giá khí gas thế giới và giá gas trong nước

Giá khí đốt tự nhiên tương lai tại Mỹ hôm nay (22/4/2026) tăng nhẹ khoảng 0,45%, lên mức 2,70 USD/mmBtu, theo số liệu từ sàn giao dịch ICE. Mức tăng này liên quan đến sự không chắc chắn trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, kéo dài thời gian lệnh ngừng bắn tạm thời và ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư vào năng lượng toàn cầu.

Tình hình địa chính trị tại Trung Đông và Mỹ–Iran khiến thị trường khí gas thế giới luôn tiềm ẩn biến động giá. Giá khí đốt Mỹ tăng nhẹ trong khi giá gas bán lẻ tại Việt Nam vẫn chưa có điều chỉnh mới, cho thấy giá gas trong nước hiện có phần trễ pha so với biến động giá thế giới.

So sánh giá gas giữa các thương hiệu và khu vực

Giá gas hôm nay tại các thương hiệu chính như Petrolimex, SAIGON PETRO, Pacific Petro và PV GAS cao hơn rõ rệt so với mức giá trung bình tại cửa hàng đại lý trong nước, thường dao động khoảng 370.000–430.000 đồng/bình 12kg ở một số khu vực. Giá gas bình 12kg của SAIGON PETRO hôm nay 654.500 đồng, cao hơn khoảng 75.000–100.000 đồng so với mức giá bán lẻ tại nhiều điểm phân phối nhỏ.

Giá gas bình 12kg tại TP.HCM (592.000 đồng) cao hơn mức 550.000 đồng tại Cần Thơ, nhưng thấp hơn mức của PV GAS tại TP.HCM là 640.081 đồng/bình 12kg. Người tiêu dùng có thể tiết kiệm chi phí bằng cách chọn cửa hàng đại lý hoặc thương hiệu có giá gas thấp hơn, thay vì mua trực tiếp qua hệ thống giá niêm yết cao hơn của một số nhãn hiệu lớn.