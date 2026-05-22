Thị trường Giá gas hôm nay 22/5 ổn định, thị trường theo sát biến động dầu thế giới Giá gas hôm nay 22/5/2026 chưa có biến động mới, thị trường theo dõi sát diễn biến giá dầu và xung đột Trung Đông

Giá gas hôm nay 22/5/2026 tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều địa phương và thương hiệu lớn. Các dòng bình gas dân dụng và công nghiệp đều chưa điều chỉnh giá mới.

Giá gas hôm nay đang chịu tác động gián tiếp từ biến động giá dầu thế giới và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Giá gas trong nước dao động từ 550.000 - 677.000 đồng/bình

Giá gas bình 12kg tại các khu vực hiện dao động từ 550.000 - 598.104 đồng/bình. Cần Thơ giữ mức thấp nhất, còn Hà Nội thuộc nhóm cao nhất.

Giá bình gas công nghiệp 48kg phổ biến từ 2,2 - 2,428 triệu đồng/bình. Hải Phòng hiện có mức giá cao nhất trong nhóm khảo sát.

Giá gas hôm nay theo thương hiệu có biên độ rộng hơn. Pacific Petro hiện dẫn đầu với mức 677.000 đồng/bình 12kg.

PV GAS và SAIGON PETRO duy trì giá cao

PV GAS tại TP HCM hiện niêm yết 667.081 đồng/bình 12kg và 2.501.509 đồng/bình 45kg.

SAIGON PETRO giữ mức 639.500 đồng/bình 12kg và 2.399.000 đồng/bình 45kg.

Giá gas hôm nay giữa các thương hiệu chênh lệch gần 80.000 đồng/bình 12kg, tùy khu vực và hệ thống phân phối.

Trung Quốc tiếp tục tăng giá nhiên liệu

Trung Quốc đã nhiều lần nâng giá trần xăng dầu kể từ khi xung đột Iran bùng phát. Đây là đợt tăng mới nhất nhằm phản ánh biến động giá dầu thế giới.

Các chuyên gia cho rằng giá dầu tăng cao đang làm giảm nhu cầu sử dụng phương tiện động cơ đốt trong tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc.

Giá gas hôm nay tại Việt Nam hiện chưa bị tác động mạnh nhưng thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến giá dầu quốc tế.

Giá dầu cao gây áp lực lên tiêu dùng năng lượng

GL Consulting dự báo nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc có thể giảm 5,5% trong năm nay. Đây sẽ là mức giảm mạnh thứ hai trong lịch sử nước này.

Xu hướng chuyển sang xe điện tiếp tục làm giảm nhu cầu nhiên liệu truyền thống tại châu Á.