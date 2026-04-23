Thị trường Giá gas hôm nay 23/4/2026: Ổn định toàn quốc Giá gas hôm nay 23/4/2026 không ghi nhận biến động tại hầu hết địa phương và thương hiệu, bình 12kg tại Hà Nội duy trì 598.104 đồng, tại TP.HCM là 592.000 đồng và thấp nhất cả nước tại Cần Thơ chỉ 550.000 đồng.

Giá gas hôm nay theo từng khu vực

Giá gas hôm nay 23/4/2026 tại các thành phố lớn trên cả nước tiếp tục đi ngang sau kỳ điều chỉnh trước đó, không ghi nhận thêm biến động mới. Mức chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện vào khoảng 48.000 đồng/bình 12kg.

Khu vực Địa phương Bình 12kg (đồng) Bình 48kg (đồng) Thay đổi Miền Bắc Hà Nội 598.104 2.464.992 — Miền Bắc Hải Phòng 596.160 2.462.400 — Miền Trung Đà Nẵng 566.000 2.179.000 — Miền Nam TP.HCM 592.000 2.364.000 — Miền Nam Cần Thơ 550.000 2.200.000 —

Bảng giá gas theo khu vực ngày 23/4/2026, cập nhật 10h20. (Tổng hợp: Gia Ngọc)

Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá gas thấp nhất cả nước với bình 12kg chỉ 550.000 đồng, thấp hơn Hà Nội 48.104 đồng và thấp hơn TP.HCM 42.000 đồng. Đà Nẵng cũng duy trì mức giá cạnh tranh với 566.000 đồng/bình 12kg, thấp hơn đáng kể so với hai đầu đất nước.

Giá gas hôm nay theo thương hiệu

Giá gas hôm nay theo từng thương hiệu không ghi nhận thay đổi so với phiên 22/4. Petrolimex và Pacific Petro cùng duy trì mức chênh lệch bằng 0 so với ngày trước đó.

Thương hiệu Khu vực Bình 12kg (đồng) Bình 45kg (đồng) Bình 48kg — gas CN (đồng) Thay đổi Petrolimex Toàn quốc 629.208 — 2.516.832 — SAIGON PETRO Toàn quốc 654.500 2.455.000 — — Pacific Petro Toàn quốc 650.000 2.408.000 — — PV GAS Hà Nội 610.200 2.288.250 — — PV GAS TP.HCM 640.081 2.400.259 — —

Bảng giá gas các thương hiệu ngày 23/4/2026, cập nhật 10h20. (Tổng hợp: Gia Ngọc)

SAIGON PETRO hiện là thương hiệu có giá gas cao nhất với bình 12kg ở mức 654.500 đồng, cao hơn Petrolimex 25.292 đồng và cao hơn PV GAS tại Hà Nội 44.300 đồng. PV GAS có sự phân hóa rõ rệt giữa hai thị trường lớn: bình 12kg tại TP.HCM cao hơn Hà Nội 29.881 đồng.

Giá khí đốt tự nhiên thế giới hôm nay

Theo Investing.com, giá khí đốt tự nhiên Nymex hợp đồng tháng 5 (NGK26) đóng cửa phiên thứ Tư tăng 0,025 USD, tương đương 0,93%, leo lên mức cao nhất trong hai tuần. Đà tăng được hỗ trợ bởi triển vọng xuất khẩu LNG của Mỹ mở rộng khi eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, thu hẹp nguồn cung khí đốt từ Trung Đông.

Sản lượng khí đốt khô của Mỹ tại 48 tiểu bang lục địa đạt 110,3 tỷ feet khối/ngày trong phiên thứ Tư, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái theo số liệu từ BNEF. Lượng khí LNG ròng chảy vào các cảng xuất khẩu của Mỹ đạt 20,1 tỷ feet khối/ngày, tăng 1,6% so với tuần trước. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng dự báo sản lượng khí đốt khô năm 2026 lên 109,59 tỷ feet khối/ngày, từ mức 109,49 bcf/ngày ước tính hồi tháng 3.

Yếu tố gây áp lực giảm giá khí đốt là dự báo thời tiết ấm hơn trung bình trên khắp nửa phía đông nước Mỹ đến ngày 26/4, làm giảm nhu cầu sưởi ấm. Lượng khí đốt dự trữ hàng tuần của EIA tuần kết thúc ngày 17/4 tăng 97 tỷ feet khối, cao hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm cùng kỳ là 64 bcf. Tính đến ngày 10/4, tồn kho khí đốt Mỹ cao hơn 5,8% so với mức trung bình theo mùa 5 năm.

Một rủi ro lớn với nguồn cung LNG toàn cầu đến từ Qatar: các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại 17% công suất xuất khẩu LNG tại nhà máy Ras Laffan — cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu. Thiệt hại này ước tính cần từ ba đến năm năm để khắc phục hoàn toàn. Kho chứa khí đốt tại châu Âu tính đến ngày 20/4 mới đạt 31%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa 5 năm là 43%.