Giá gas hôm nay 24/4/2026: Bình 12kg 550.000-654.500 đồng

Giá gas hôm nay 24/4/2026 ổn định trên cả nước với bình 12kg dao động từ 550.000 đồng đến 654.500 đồng tùy khu vực và thương hiệu. Cần Thơ thấp nhất 550.000 đồng, Hà Nội 598.104 đồng, TP HCM 592.000 đồng. Giá gas Petrolimex bình 12kg 629.208 đồng, không thay đổi so với ngày 23/4/2026.

Giá gas các khu vực hôm nay 24/4/2026

Giá gas bình 12kg tại Hà Nội hôm nay 24/4/2026 là 598.104 đồng, bình 48kg 2.464.992 đồng. Hải Phòng niêm yết 596.160 đồng cho bình 12kg, Đà Nẵng 566.000 đồng, TP HCM 592.000 đồng. Cần Thơ có giá gas thấp nhất cả nước 550.000 đồng bình 12kg.

Bảng giá gas theo khu vực hôm nay 24/4/2026 (đồng) Khu vực Bình 12kg Bình 48kg Thay đổi Hà Nội 598.104 2.464.992 - Hải Phòng 596.160 2.462.400 - Đà Nẵng 566.000 2.179.000 - TP HCM 592.000 2.364.000 - Cần Thơ 550.000 2.200.000 -

Giá gas theo thương hiệu hôm nay 24/4/2026

Giá gas Petrolimex bình 12kg hôm nay 24/4/2026 là 629.208 đồng, bình 48kg công nghiệp 2.516.832 đồng. SAIGON PETRO niêm yết 654.500 đồng bình 12kg, Pacific Petro 650.000 đồng. PV GAS Hà Nội 610.200 đồng, TP HCM 640.081 đồng bình 12kg.

Bảng giá gas các thương hiệu 24/4/2026 (đồng) Thương hiệu Bình 12kg Bình 45kg Bình 48kg Thay đổi Petrolimex 629.208 - 2.516.832 - SAIGON PETRO 654.500 2.455.000 - - Pacific Petro 650.000 2.408.000 - - PV GAS Hà Nội 610.200 2.288.250 - - PV GAS TP HCM 640.081 2.400.259 - -

Giá khí đốt tự nhiên thế giới hôm nay

Giá khí đốt tự nhiên Mỹ hôm nay 24/4/2026 giao dịch quanh 2,67 USD/mmBtu, giảm nhẹ từ 2,689 USD/mmBtu phiên trước.

Dự trữ khí đốt Mỹ đạt 1.970 tỷ feet khối, cao hơn 108 tỷ feet khối so với trung bình 5 năm. Giá gas trong nước ổn định không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá khí đốt thế giới.